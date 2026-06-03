Pedale Canellese brilla a Loudenvielle: Masiero 9° e tre podi tra i Giovanissimi

Il Pedale Canellese debutta con autorevolezza a Loudenvielle, sui Pirenei francesi. Su uno dei percorsi più lunghi e impegnativi dell’intero circuito internazionale, gli atleti astigiani hanno tenuto testa ai migliori specialisti del mondo. Nella gara Pro, Francesco Masiero, in maglia azzurra, centra subito l’obiettivo: 9° posto nella categoria Man Junior. Un esordio in Coppa del Mondo di spessore, che ne conferma il valore a livello internazionale.

Nella Men Élite, vinta dal francese Rudeau, campione del mondo in carica, la formazione canellese si mette in evidenza con due corridori nella top 100: prove convincenti per Samuel Petrolillo e Filippo Amerio, capaci di chiudere a ridosso dei migliori.

Appena più attardati al traguardo, al termine di una competizione durissima, Simone Cornero e Igor Biamino. Tra le donne, solido 16° posto per Clarissa Carzolio nella Women Élite. Indicazioni positive anche dall’Open: Emanuele Baglietto è 11° tra gli Junior, mentre Giancarlo Gasperini conclude 16° nella Élite.

Tutti gli alfieri del Pedale Canellese hanno affrontato con determinazione una delle prove più selettive della stagione, offrendo una prestazione corale di alto profilo. In parallelo, il settore Giovanissimi conquista tre podi nella gara su strada di Predosa (AL). Matilde Ghione, categoria G4, chiude al 2° posto, confermando la crescita. Doppio podio maschile con Filippo Ghione (G1) e S. (G2), entrambi terzi, a testimonianza del buon lavoro svolto in allenamento e dello spirito di squadra.