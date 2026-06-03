Capo di Ponte sorride all'Alfieri di Asti: Scarfiello vince, Massaza sul podio e la squadra è terza

Motori
03 Giugno 2026 09:37:35
Il podio a squdare
Niente 'ponte' per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati anche nel weekend appena trascorso. I più piccoli, infatti, sono andati a Capo di Ponte (BS), in occasione di una nuova tappa del Campionato italiano di mini enduro.
Pietro Lampo ha chiuso 22esimo tra i mini enduro 125 (19esimo nel day 2), mentre Bartek Scarfiello ha vinto tra i mini enduro 50. Terzo gradino del podio tra i Senior per Riccardo Massaza, seguito, al 14esimo posto, da Edoardo Marchisio (12esimo nel day 2). 33Esimo Vittorio Mignone (31esimo nel day 2). Sesta piazza per Carolina Ravedone nel Femminile 85.
L'Alfieri ha fatto bene anche nel gruppo, con un ottimo terzo posto nella classifica a squadre (quarta piazza nel day 2).
La parziale classifica di Campionato vede Massaza passare al terzo posto con 55 punti. Carolina Ravedone si attesta al quinto posto a quota 48 punti, provando a mettersi in scia della quarta, che dista solo 6 punti.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058