Trofeo Nazionale Skate Italia: pokerissimo New Asti Skating nella gara tricolore

Grande emozione e tanta soddisfazione per la rappresentativa piemontese impegnata a Bologna nel primo Trofeo Nazionale FISR SKATE ITALIA, gara dedicata alla specialità Obbligatori e riservata alle Rappresentative Regionali, oltre 70 gli atleti in gara.

La squadra piemontese era composta interamente da atlete della New Asti Skating Banca di Asti Skating, accompagnate dal Tecnico Lidia Nargi, che ha seguito le ragazze in questa importante esperienza nazionale.

Nella categoria Giovanissime A, la più giovane della delegazione, Arianna Paone, ha affrontato con coraggio e decisione la sua prima esperienza in una competizione di questo livello. Dopo il primo esercizio obbligatorio occupava un brillante quinto posto provvisorio. L'emozione e la tensione della gara hanno però influito sulla seconda esecuzione, portandola a chiudere la competizione in ottava posizione. Un risultato comunque significativo che conferma le sue qualità e lascia intravedere ampi margini di crescita.

Nella categoria Giovanissime B, Stella Lombardo ha offerto una prova solida e concentrata, conquistando l'11° posto finale grazie a una prestazione caratterizzata da impegno e precisione. Buona anche la gara di Gaia Nosenzo, che ha concluso al 14° posto dimostrando determinazione e spirito competitivo in un contesto di alto livello.

L’Esordienti A, Cloe Mazzei ha chiuso all'11° posto, confermando le proprie capacità tecniche e affrontando la competizione con maturità e carattere

Nella categoria Esordienti B, Beatrice Villa ha concluso la competizione al 14° posto, portando il proprio contributo alla squadra piemontese in una manifestazione di livello nazionale che rappresenta comunque un'importante occasione di esperienza e crescita sportiva.

Nel complesso, il Piemonte ha conquistato il 5° posto nella classifica per regioni, un risultato che premia il lavoro svolto dalle atlete, dal Tecnico e dalla società New Asti Skating.

«Nell'insieme mi ritengo soddisfatto delle prestazioni delle nostre atlete. Hanno affrontato questa importante manifestazione con impegno, responsabilità ed entusiasmo, rappresentando al meglio il Piemonte e la nostra società», è il commento del Vice Presidente Signor Fausto Lombardo che ha seguito la squadra in questa trasferta.

Archiviato il Trofeo Nazionale, l'attenzione è ora rivolta ai Campionati Italiani FISR SKATE ITLAIA, dove saranno impegnati Gabriella Melis nella categoria Divisione Nazionale C e Massimo Palmieri nella categoria Allievi B, i tecnici Lidia Nargi e Marco Pecchioni seguiranno i ragazzi con l'augurio che possano arrivare nuove soddisfazioni per i colori della New Asti Skating e del Piemonte.