Le vecchie glorie dell'Asti e dell'Asti Macobi si ritrovano ... a tavola

Martedì 26 maggio, al Circolo Antiche Mura, ha avuto luogo il tradizionale pranzo primaverile degli ex calciatori dell'Asti e dell'Astimacobi. Organizzata anche questa volta dall'inossidabile Gino Voglino, ex portiere biancorosso, la rimpatriata ha visto la partecipazione di Venturello, Zanelli, Zanutto, De Magistri, Pandolfi, Pasquali, Bellaccomo, Dorini, Rolla, Forlano, Cartasegna, Gianfranco Delledonne e di molti altri giocatori che si sono esibiti negli Anni Sessanta e Settanta sul terreno dello stadio astigiano intitolato ora alla memoria di Vincenzo “Censin” Bosia, portiere del Torino campione d'Italia nel 1928.

Il prossimo appuntamento è fissato per il raduno autunnale che si svolgerà, molto probabilmente, nel mese di ottobre.