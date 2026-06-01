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Conviviale

Le vecchie glorie dell'Asti e dell'Asti Macobi si ritrovano ... a tavola

Appuntamento organizzato anche questa volta dall'inossidabile Gino Voglino, ex portiere biancorosso

Gianni Truffa

Gianni Truffa

01 Giugno 2026 12:09:22

Le vecchie glorie biancorosse

Conviviale per gli ex Asti

Martedì 26 maggio, al Circolo Antiche Mura, ha avuto luogo il tradizionale pranzo primaverile degli ex calciatori dell'Asti e dell'Astimacobi. Organizzata anche questa volta dall'inossidabile Gino Voglino, ex portiere biancorosso, la rimpatriata ha visto la partecipazione di Venturello, Zanelli, Zanutto, De Magistri, Pandolfi, Pasquali, Bellaccomo, Dorini, Rolla, Forlano, Cartasegna, Gianfranco Delledonne e di molti altri giocatori che si sono esibiti negli Anni Sessanta e Settanta sul terreno dello stadio astigiano intitolato ora alla memoria di Vincenzo “Censin” Bosia, portiere del Torino campione d'Italia nel 1928.

Il prossimo appuntamento è fissato per il raduno autunnale che si svolgerà, molto probabilmente, nel mese di ottobre.

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