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Rugby

La remuntada è compiuta: Il Monferrato torna in Serie A

Il Cus Catania cede alla Cittadella: la squadra di Regan Sue festeggia il salto di categoria

Davide Chicarella

Davide Chicarella

31 Maggio 2026 19:31:24

La festa del Munfrà (Foto Ago)

La gioia del XV di Regan Sue

La rimonta è compiuta! Una prova concentrata e costante permette al #munfra di rimontare il gap dell’andata e superare un CUS Catania che ha lottato con onore. Finisce 35-15 per i Leoni, che nel primo tempo segnano tre mete e sfiorano la quarta.

Primo tempo chiuso 21/8, seconda meta di Pozzato su intercetto, nel secondo tempo l’allungo. Partita in controllo, nella quale spiccano due mete in mischia. Al termine del match è festa, Asti torna in Serie A, il lavoro di squadra, l'ambizione e la classe di Regan Sue, guida fiera del team, sono stati premiati. 

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