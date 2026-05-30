La doppia cifra del Rally di Castiglione Torinese

Raggiunge la doppia cifra il Rally di Castiglione Torinese. Inserito nel calendario della Coppa Rally di zona 1, la competizione promossa da Mat Racing si correrà nel week-end fra il 4 e 5 Luglio con partenza e arrivo dalla cittadina precollinare alle porte di Torino. Un’edizione ricca di interessanti novità ad iniziare dal sabato quando, concluse le verifiche tecniche e sportive e lo shakedown vetture e protagonisti raggiungeranno la pedana di partenza in via Don Brovero per la cerimonia di partenza. Non sarà un semplice appendice ma il via ufficiale alla sfida con la disputa di una prova speciale. Saranno infatti gli oltre cinque chilometri della parziale di Lauriano ad aprire le danze. Un tratto soltanto ma utile a dare una prima immagine dell’intensità di una sfida che tradizionalmente è ricca di colpi di scena. Le iscrizioni si apriranno giovedì’ 4 Giugno per chiudersi lunedì 29. La consegna del road book è prevista per Domenica 28 Giugno dove è anche consentita una prima fase di ricognizione del percorso ripetuta Sabato 4 Luglio. Nella giornata stessa giornata oltre alle verifiche è previsto lo shakedown e in serata la cerimonia di partenza a Castiglione. Come già anticipato, una delle novità più interessanti per la prima volta in questa gara, è la disputa di una prova speciale il sabato che chiuderà la prima tappa.

La Domenica la gara riprenderà con le prove di Sciolze che misura dodici chilometri, Moncucco lunga poco più di sei chilometri e mezzo seguita da una prima pausa per il riordino e il parco assistenza a Settimo Torinese.

Subito dopo sarà la volta dei sette chilometri di Cordova mentre dopo l’ultimo passaggio a Settimo per il riordino e l’assistenza la gara si chiuderà con le prove di Moncucco, Sciolze e Cordova in rapida sequenza. L’arrivo finale nuovamente a Castiglione alle 1730. Lo scorso anno la vittoria andò a Ivan Carmellino e Serena Manca a bordo della Skoda Fabia Rally2.