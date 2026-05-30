Settimane di gare e soddisfazioni in casa Olimpia Asti

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente intensi e ricchi di soddisfazioni per l’Olimpia Asti, protagonista di una stagione che ha confermato ancora una volta la qualità del lavoro svolto sia nel settore maschile sia in quello femminile di ginnastica artistica.

Per quanto riguarda la sezione maschile, nella seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver ed Eccellenza gli atleti astigiani hanno ottenuto risultati di grande prestigio nella categoria Silver LB Allievi 1, Allievi 2 e anche nella categoriaSilver LC Allievi 3, dove Giacomo Lamanna si è piazzato in seconda posizione, seguito da Andrea Deboli, al quarto posto.

Prestazioni di assoluto rilievo anche nel Silver Eccellenza: Daniele Deboli, nella categoria Junior 2, ha conquistato il secondo posto nell’all around.

Nella categoria Senior, Mattia Rebuffo ha dominato lacompetizione imponendosi sia nella classifica assoluta sia in tutte le specialità, risultato che testimonia il suo eccellente stato di forma e il grande valore tecnico raggiunto.

Nel settore femminile, ci sono stati ottimi risultati per Giulia Critelli nel campionato di Serie C; nel settore Silver della Gaf, Darma Debenedetti e Matlide Balestrieri hanno conquistato la vittoria rispettivamente nella categoria LC e LC3 Avanzato. In LD Base, Martina Lukaj si è piazzata al terzo posto al corpo libero; Lucilla Bertolina al terzo posto nell’assoluta e al corpo libero, e al secondo posto alle parallele. Laura Varvella ha dominato la gara alcorpo libero. Positive anche le prove di Camilla Gatti, Lucrezia Guerra, Sofia Hanos, Martina Tartarini, Ilaria Dal Rovere e Francesca Filippelli. Nella categoria LB, primo posto per Arianna Martinetto e secondo posto per Giorgia Tinello. Ottime anche le prove di Olivia Novella, Aurora Gambacorta, Martina Caria, Arianna Passarino, Greta Poppa, Alice Celeste e Martina Castagneto.

Nella categoria LB Base, la società astigiana ha dominato la classifica Junior 1, occupando le prime sei posizioni della graduatoria finale: prima Francesca Ghia, seguita da Emma Vazzola, Raffaella Matei, Angelica Demaio, Greta Mottura e Sofia Tomasa

Si aggiungono le ottime prestazioni delle atlete astigiane anche nel Campionato a Squadre Eccellenza, dove sono state protagoniste di esercizi ad alto contenuto tecnico e di prove di grande valore. A rappresentare l’Olimpia Asti sono state due squadre composte da Nicole Lanzavecchia, Ottavia Milan, Gabriella Pasquali, Mariasole Barbero, Letizia Lavacca, Irene Mannini, Paola Lukaj e Anna Rebuffo.

In crescita risultano anche le ginnaste più giovani del gruppo della preagonistica: Alessia Icardi, Ginevra Ollino, Nives Cioffi, Adele De Maria, Leonida Frashinora, Aurora Gambacorta, Adele Caltanella, Elisa La Daga, Giulia Morellato, Margherita Valfré, Giorgia Ollino, Marianna Cavaglià, Sveva Milan, Maria Elena Pedrolo, Arianna Lobina, Elisabetta e Alessandra Dichiara.

Tutti gli atleti astigiani hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale, in programma a Rimini alla fine di giugno. Nel frattempo, le attività proseguiranno per tutta l’estate in palestra insieme al tradizionale e attesissimo “Summer Camp”.

A coronare questo intenso periodo di attività, l’Olimpia Asti ha avuto inoltre il piacere e l’onore di collaborare con la Federazione Ginnastica d’Italia, ospitando la prima prova del Campionato di Sepergym della GAM e gli allenamenti collegiali Silver LA, LB, LE e Gold della sezione femminile, oltre al collegiale Silver della sezione maschile.

In queste occasioni, la società astigiana ha ricevuto importanti apprezzamenti organizzativi e strutturali, venendo riconosciuta come una delle palestre di ginnastica artistica più grandi e meglio attrezzate del Piemonte.