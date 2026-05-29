Weekend internazionale per la Valle Belbo Sport

Nuoto
29 Maggio 2026 15:44:24
VBS in azione nel weekend
Sarà un fine settimana a tinte internazionali per Lucia Tassinario e la ValleBelbo Sport.
Sabato 30 e domenica 31 maggio, la portacolori del team arancio-nero sarà al via del prestigioso trofeo Mare Nostrum, a Barcellona (Spa), il più prestigioso meeting di nuoto in vasca lunga al mondo dopo la World Cup.
Doppio impegno per Lucia nella vasca catalana: l’allieva di Pino Palumbo, che supporterà la sua atleta nel corso di questa stimolante trasferta internazionale, sarà al via dei 50 e dei 100 farfalla, inseguendo la possibilità di centrare una possibile finale in un contesto agonistico di eccellenza.
Alla trasferta organizzata e supportata dal Team Dimensione Nuoto, franchigia di cui fa parte la ValleBelbo Sport, si unirà anche Matteo Ongaro, alfiere della Libertas Nuoto Chivasso già convocato per gli EuroJunior.
Inoltre, martedì 2 giugno, Bianca Tassinario, Aurora Tudisco, Mattia Tammaro, Alessandro Mairano e Vittorio Perosino si uniranno al Team Dimensione Nuoto per il Campionato Nazionale a Squadre della categoria Ragazzi che si disputerà a Genova.
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