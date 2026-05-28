Pedale Canellese, Alba terra di conquiste e successi

Una calda giornata di sole ha fatto da cornice alla gara giovanile andata in scena ad Alba domenica 24 maggio, dove i piccoli atleti del Pedale Canellese si sono distinti su un tracciato esigente e tecnico, caratterizzato da curve insidiose che hanno messo alla prova i ragazzi. La società si è presentata al via con sette portacolori, portando a casa tre podi e tutti gli atleti piazzati nella top 10 delle rispettive categorie.

Nella categoria G1, Filippo Ghione ha ottenuto una bellissima vittoria conquistando il 1° posto, seguito dal 5° posto del compagno di squadra Jacopo Dogliotti. Tra i G2 un ottimo 3° posto per S. e un 8° posto di Riccardo Ghi. Nella categoria G4 Lorenzo Savino, 5°, e Lorenzo Grasso, 6°, hanno corso da veri compagni di squadra per tutta la gara, pedalando fianco a fianco e dandosi forza a vicenda fino alla linea d'arrivo; tra le ragazze, il 3° posto di Matilde Ghione ha assunto un valore speciale, rappresentando un riscatto importante proprio sul circuito albese dove in passato aveva subito una brutta caduta.

Il successo di questa giornata si deve alla grinta ed all’impegno dei ragazzi, ma anche allo straordinario spirito di squadra della società, con un ringraziamento speciale rivolto al presidente Romildo Zotti e alla DS Cristina, sempre presenti a bordo strada per guidare i ragazzi.