New Asti Skating in partenza per il Trofeo Nazionale

La stagione agonistica della a.s.d. ew Asti Skating Banca di Asti si avvia verso la conclusione, ma l’attenzione della società e dello staff tecnico è ora concentrata sugli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’anno sportivo.

Grande entusiasmo infatti per la partecipazione alla prima edizione del Trofeo Nazionale Obbligatori per Rappresentative Regionali, organizzato dalla FISR SKATE ITALIA, che prenderà il via venerdì 29 maggio a Bologna e sarà riservato alle categorie Giovanissimi A/B ed Esordienti A/B. Lo staff tecnico composto da Lidia Nargi e Marco Pecchioni seguirà con particolare attenzione questa importante manifestazione nazionale, che rappresenta un momento di grande prestigio per tutto il movimento.

Successivamente, sempre a Bologna, dal 30 maggio al 2 giugno, si svolgerà il Campionato Italiano FISR – specialità obbligatori, massimo appuntamento nazionale della disciplina. Saranno due gli atleti della New Asti Skating a rappresentare la società ai massimi livelli nazionali:

▪ Massimo Palmieri - Campione Regionale e Campione Italiano uscente categoria Allievi B

▪ Gabriela Melis - Campionessa Regionale categoria Divisione Nazionale C

Entrambi gli atleti si sono già distinti in passato ai Campionati Italiani grazie a risultati di assoluto prestigio, dimostrando talento, determinazione e grande maturità sportiva.

Le aspettative sono naturalmente alte, soprattutto per Massimo Palmieri, chiamato a difendere il titolo italiano conquistato nella scorsa stagione, ma l’auspicio principale resta quello di vedere i nostri atleti esprimersi al meglio, con serenità, passione e spirito sportivo, valori che da sempre contraddistinguono la New Asti Skating.

Alla prima edizione invece del Trofeo Nazionale Obbligatori per Rappresentative Regionali in base alle classifiche dei Campionati Regionali FISR disputati a Vercelli il 1° maggio, hanno acquisito il diritto alla partecipazione e sono state convocate le seguenti atlete:

▪ Arianna Paone, categoria Giovanissime A

▪ Gaia Nosenzo categoria Giovanissime B

▪ Stella Lombardo categoria Giovanissime B

▪ Cloe Mazzei categoria Esordienti A

▪ Beatrice Villa categoria Esordienti B



In seguito ai depennamenti e ai ritiri da parte delle altre società partecipanti al campionato regionale, la rappresentativa piemontese avrebbe potuto contare su un gruppo ancora più numeroso. Tuttavia, a causa di una comunicazione tardiva da parte del responsabile artistico regionale, non è stato possibile inserire Alice Randazzo (categoria Giovanissimi A) e Cristal Critelli (categoria Giovanissimi B), atlete della New Asti Skating ripescate e aventi pieno diritto alla partecipazione. La comunicazione ufficiale è infatti giunta troppo tardi, non consentendo alle società e soprattutto alle famiglie di organizzarsi adeguatamente; ciò ha reso inevitabile la rinuncia alla partecipazione.

Resta però un dato di enorme valore sportivo e motivo di grande orgoglio per la società astigiana: la Rappresentativa Piemontese sarà composta esclusivamente da atleti della New Asti Skating, testimonianza concreta dell’eccellente lavoro svolto in questi anni sotto il profilo tecnico, organizzativo e umano.

Il Presidente Silvia Girola e tutta la società desidera rivolgere un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti convocati e allo staff tecnico, certa che anche questa importante esperienza nazionale rappresenterà un’ulteriore occasione di crescita, confronto e soddisfazione sportiva.