Un trionfo azzurro alla Nations Trophy deciso dagli astigiani

Calcio Camminato
28 Maggio 2026 00:35:14
Grande festa azzurra
La Nazionale italiana Over 50 di Walking Football conquista la Nation Trophy 2026 in Francia, chiudendo il torneo da imbattuta. Decisivi anche i rappresentanti astigiani Marco Farello e Rino Restivo, protagonisti di una grande competizione.
Risultati dell’Italia
Italia – Irlanda 2-0
Francia – Italia 0-2
Jersey (UK) – Italia 1-0
Italia – Paesi Baschi 3-1
gol di Marco Farello
Semifinale
Italia – Irlanda 3-2 dcr
Finale
Italia – Jersey 3-1
La spedizione azzurra ha mostrato carattere, qualità ed esperienza, riuscendo a conquistare il trofeo al termine di un percorso straordinario.
Fondamentale il contributo degli astigiani Marco Farello e Rino Restivo, che hanno fatto la differenza nelle partite decisive.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058