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Calcio Camminato

Un trionfo azzurro alla Nations Trophy deciso dagli astigiani

Fondamentale il contributo degli astigiani Marco Farello e Rino Restivo, che hanno fatto la differenza nelle partite decisive

Davide Chicarella

Davide Chicarella

28 Maggio 2026 00:35:14

Gli azzurri festeggiano

Grande festa azzurra

La Nazionale italiana Over 50 di Walking Football conquista la Nation Trophy 2026 in Francia, chiudendo il torneo da imbattuta. Decisivi anche i rappresentanti astigiani Marco Farello e Rino Restivo, protagonisti di una grande competizione.


Risultati dell’Italia
Italia – Irlanda 2-0
Francia – Italia 0-2
Jersey (UK) – Italia 1-0
Italia – Paesi Baschi 3-1
gol di Marco Farello
Semifinale
Italia – Irlanda 3-2 dcr
Finale
Italia – Jersey 3-1


La spedizione azzurra ha mostrato carattere, qualità ed esperienza, riuscendo a conquistare il trofeo al termine di un percorso straordinario.

Fondamentale il contributo degli astigiani Marco Farello e Rino Restivo, che hanno fatto la differenza nelle partite decisive.

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