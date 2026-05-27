La grande festa della Double Jump

Venerdì 22 maggio 2026, il Pala San Quirico di Asti ha ospitato il tradizionale saggio di fine stagione della ASD Double Jump, regalando al pubblico presente una serata densa di emozioni, ritmo e grandissimo spettacolo. Gli spalti gremiti della struttura hanno fatto da splendida cornice a un evento che ha celebrato un intero anno di impegno, costanza e passione condivisa da atleti, famiglie e staff tecnico.

Ha visto come assoluti protagonisti i bambini e i ragazzi dei gruppi base, avanzati e agonistici. Per i più piccoli si è trattato di un momento magico e carico di emozione: muovere i primi passi in pedana, davanti a un pubblico così numeroso, richiede coraggio e determinazione.

Dai Cuccioli alle Lupette, fino alle categorie Promo e Ragazze/Senior, tutti i ginnasti hanno mostrato con orgoglio e precisione i progressi e le competenze acquisite nel corso dell'anno sportivo. Ogni percorso motorio, ogni piccola coreografia e ogni esercizio collettivo sono stati la prova tangibile del grande lavoro formativo e inclusivo svolto, dove lo sport viene vissuto prima di tutto come puro divertimento e crescita personale.



Il livello tecnico ed emotivo è salito ulteriormente con l'ingresso in pedana del settore agonistico. Le atlete della ginnastica artistica hanno letteralmente lasciato il pubblico con il fiato sospeso grazie a esibizioni spettacolari, caratterizzate da sequenze acrobatiche di alto livello, salti precisi e volteggi eseguiti con estrema eleganza e potenza.

Con una coordinazione impeccabile e una fluidità straordinaria, le ragazze del Twirling hanno dato vita a coreografie suggestive in cui i bastoni ruotavano e volavano all'unisono nell'aria, incrociandosi in traiettorie perfette a ritmo di musica. La combinazione tra la difficoltà tecnica dei lanci e l'espressività artistica dei movimenti ha confermato l'alto livello di preparazione raggiunto dalla squadra agonistica della Double Jump.



Uno dei momenti più significativi e toccanti della serata è stato lo strettissimo abbraccio collettivo a centro pedana tra le atlete e le istruttrici. Un'immagine potente che racchiude l'anima profonda della ASD Double Jump: una realtà in cui le ginnaste più grandi sono sempre pronte a stringere la mano e a incoraggiare le più piccole prima di ogni ingresso in campo, trasmettendo fiducia e spirito di squadra.

Al termine dell'evento, lo staff tecnico composto dalle allenatrici ha espresso un profondo sentimento di orgoglio e gratitudine: «Vedervi così felici e piene di passione è il regalo più bello che poteste fare a noi allenatrici. Dietro la magia di questa serata ci sono il lavoro, la costanza e l'entusiasmo di ognuna di voi. Grazie alle famiglie per la fiducia e l'energia, e grazie a ogni singolo atleta per aver reso la grande famiglia della Double Jump un posto così speciale. Siamo immensamente fiere di voi, dal primo all'ultimo sorriso».



Questo fine settimana straordinario non si è però esaurito con le celebrazioni del palazzetto. Un weekend di fuoco si è infatti concluso in bellezza domenica 24 maggio con la partecipazione alle gare ufficiali della FGI, valide per il programma LC3 avanzato e base. A tenere alti i colori della società sono state Greta Bernardini e Melissa Conte, che hanno ottenuto piazzamenti di assoluto prestigio.

Melissa Conte ha brillato in tutte le specialità, conquistando uno straordinario SECONDO POSTO nella classifica generale ASSOLUTA. Nel dettaglio delle singole specialità, Melissa si è aggiudicata il titolo di Vicecampionessa 2°posto alla trave, il 3°posto al volteggio e la 4° posizione al corpo libero.



Non è stata da meno Greta Bernardini, capace di centrare un fantastico 1° posto al corpo libero. Greta ha poi conquistato il 5° posto al volteggio e il 6°alla trave, piazzamenti che le hanno permesso di conquistare il QUARTO POSTO nella classifica generale ASSOLUTA.

Con la conclusione del saggio e l'orgoglio per i risultati agonistici ottenuti, le attività della Double Jump non si fermano. Il palazzetto ha infatti mostrato i colorati striscioni dei centri estivi: 'Summer Jump splash edition' al parco acquatico Lido e il 'Summer Jump' all'interno della palestra Double Jump.

Entrambe le soluzioni sono pronte ad accogliere bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni dal 15 giugno al 31 luglio per un'estate interamente all'insegna dello sport, del gioco, del movimento e della socializzazione. L'appuntamento si chiude così con un grande arrivederci e con la certezza che la passione e i valori condivisi in questo fine settimana continueranno a guidare l'associazione anche nella prossima stagione.