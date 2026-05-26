Al Villa Park scatta l’ora del Guanto d’Oro

Calcio
26 Maggio 2026 20:29:41
Il Guanto d’Oro
Il 14 giugno, presso il campo “Villa Park” di Villafranca d'Asti, scenderà in campo la 3ª edizione del Guanto d’Oro, manifestazione dedicata ai giovani portieri e organizzata dalla Ciminoacademy di Dario Cimino, preparatore dei portieri del Villafranca.
La competizione, che vedrà sfidarsi per il premio gli atleti delle annate dal 2010 al 2018, mira a valorizzare il ruolo dell’estremo difensore e si conferma un’importante occasione dove i talentuosi portieri potranno mettere in evidenza il proprio talento e le proprie abilità.
I posti sono limitati, pertanto gli interessati sono invitati a iscriversi quanto prima contattando il numero 333/8745265 o il 339/5055989.
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