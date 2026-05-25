La 39ª StraAsti illumina la città con già 3.000 iscritti: corsa notturna, solidarietà e magliette rosse

Venerdì, per l'organizzazione di Albatros Comunicazione e G.S.H. Pegaso “Giorgio De Alexandris" - con il patrocinio di Comune e Provincia di Asti, C.O.N.I. Reg.le, Panathlon Club Asti, ASL AT, Ordine Veterinari - e con la preziosa collaborazione dell' Uff. Scolastico Reg. le per il Piemonte Ambito Territoriale AL/AT - si svolgerà in notturna per le vie cittadine la 39a "StraAsti" - Trofeo "Banca di Asti" - 20esimo Mem. "Giorgio De Alexandris". Con Francesca Massobrio riconfermata "madrina" e Alberto Zappa neo medico ufficiale della manifestazione.

Rosse le t-shirt della "StraAsti" 2026. Sulla maglietta compaiono, insieme a quelli istituzionali, i loghi di Hammer Team S. Damiano e Scuole Primarie "G. Ferraris" e “F. Baracca” dell'IC1 quali Gruppo e Scuola" più numerose" nel 2025. Di colore giallo “By Coldiretti” le magliette della 16a "StraAstiBaby", personalizzate con nome di battesimo dell'iscritto (fino a 6 anni) e logo della Scuola di appartenenza.

IL PERCORSO

Con partenza (tra le 20,30 e le 20,45 in funzione delle premiazioni) ed arrivo in p.za Alfieri, il percorso cittadino si svilupperà sui consueti 3 Km. Il serpentone percorrerà C.so Alfieri - P.za 1° Maggio, Via Calosso, P.le della Vittoria, C.so alla Vittoria,Via F.lli Rosselli, Giardini Pubblici/C.so Einaudi, P.za Marconi, Via Cavour, P.za Statuto, P.za S. Secondo, Via Garibaldi, P.za Libertà, per tornare in P.za Alfieri dopo ad attendere i partecipanti ci sarà il meritato ristoro. Acqua, Latte per tutti e succhi di frutta per i più piccoli, oltre ai tradizionali "scivoli". Nella serata di sabato erano oltre 2.500 le magliette già distribuite nei 4 punti ufficiali di vendita, al costo di 8 euro. Non cambierà nulla rispetto al passato con riconoscimenti per le Scuole più numerose (dagli Asili Nidi alle Superiori), per i Gruppi, Comitati Palio ed Associazioni varie che riceveranno contributi (Buoni acquisto) in funzione del numero di partecipanti.



Con iscrizioni da Dimensione Sport di Via C.Battisti 26, unitamente alla F.lli Marchia di C.so Alfieri 329, punto di riferimento anche per la 16a "StraAstiBaby" (Asili Nidi e Materne). Alla Bottega del Cane "Da Salvino di C.so Alessandria 157 e al Canile di Quarto le iscrizioni per la 14a "StraAstiDog" (con pettorina) al costo di 10 euro. L'intero introito delle iscrizioni “pelossetti" (2 euro) andrà al Canile municipale. Da Marchia le iscrizioni per la 16a “StraAstiBaby" che continueranno fino a domani, mercoledì. Per le iscrizioni di gruppo ci sarà tempo sino alle 19 di mercoledì 27 maggio. Iscrizioni libere (a 10 euro) nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 maggio da Dim. Sport (sino alle 17) o direttamente in p.za Alfieri sino alla partenza.

LA SOLIDARIETA'

Anche quest’anno, in occasione della 33a “Festa dello Sport”, Albatros Comunicazione ha provveduto alla consegna delle quote di solidarietà relative alla 39a “StraAsti”. Oltre all’attrezzatura audio/video donata “O.L. Jona”, le hanno ricevute G.S.H. Pegaso (2.400 euro), Croce Verde Asti, Croce Rossa, A.N.A. Ass. Naz.le Alpini, Associazione Carabinieri Asti, Protezione Civile “Città di Asti” (a tutte 250 euro), Ass. Zoofila astigiana/Canile municipale (300). Ed ancora One More Life (250) per la non disputata “Astipedalando tra i borghi”. All’I.C.1 è stato inoltre consegnato un contributo (100 euro) a sostegno della partecipazione di tre formazioni della “O.L. Jona” (M/F) e della “G.Ferraris” (mista) ai Campionati italiani scolastici di scacchi in programma a Montesilvano la scorsa settimana.

Come sempre ricco il montepremi della “StraAsti" 2026 sotto forma di buono acquisto in materiale sportivo, alimentare. Un centinaio gli uomini del servizio d'ordine: Vigili Urbani, Gruppo Alpini A.N.A. e Ass. Carabinieri, Vigili del Fuoco di Asti, Protezione Civile "Città di Asti", Croce Verde, Croce Rossa e volontari a titolo vario. Una quindicina di studenti del Liceo "F.Vercelli" Indirizzo Sportivo formeranno lo staff di collaboratori. A tutti partecipanti sarà garantito meritato ristoro da Centrale del Latte d'Italia “Tapporosso" e Despar.

A fine corsa il Comitato Palio S. Marzanotto proporrà in piazza un menù. Numerose le attrazioni. A partire dalle ore 18 è previsto un intrattenimento di Fitness Musicale proposto da Alter Ego, che lascerà poi spazio - tra le 20,00/ 20,45 - alle Premiazioni e alla “StraAsti". Per poi tornare "protagonista" dalle 21,30 alle 23,00. Ed ancora, per i più piccoli (“StraAstiBaby”), che all’arrivo riceveranno il “palloncini” della Coldiretti, ci saranno i "gonfiabili" della ditta Manfredini. Alla "StraAsti" 2026 ci saranno anche diverse realtà di servizio. Sport e salute “cammineranno e correranno” insieme. In concomitanza con l’Oral Cancer Day, sarà presente un banchetto informativo. L'ASL sarà presente con diverse iniziative atte a pubblicizzare la propria attività di prevenzione.