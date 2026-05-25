Alves, tris da azzurro all'ultimo respiro: l'Orange Futsal Asti under 19 vola a Guastalla

Un’altra gemma in una stagione da incorniciare. La sfida contro il Mestre per l’Orange Futsal Asti Under 19 è di quelle da cuori forti.

Il risultato dell’andata non lascia spazio ai calcoli: servono due reti di scarto per continuare a inseguire il sogno tricolore. Enrico Alves, fresco di convocazione in Nazionale, apre le danze, poi Angelino sfonda in percussione e il PalaBrumar esplode. Mestre dimostra immediatamente di essere squadra vera. Ci pensa Ruzzene, anche lui appena convocato in azzurro, a riaprire tutto. Alves e Caracciolo allungano ancora e sul 4-1 gli orange sembrano avere la qualificazione in mano. Ancora Ruzzene però sale in cattedra e trova una rete meravigliosa. Nella ripresa la tensione si sente. Ed è ancora Ruzzene a riaccendere tutto con un’altra giocata da campione.

Il numero sette del Mestre tenta ancora il bis, ma stavolta Vercelli è straordinario. Poi sale in cattedra Merlo, il capitano, che lascia partire uno dei suoi mancini velenosi e fulmina il portiere avversario facendo esplodere il PalaBrumar. A 34 secondi dalla sirena, quando le gambe non ne hanno più e il cuore batte più forte del fiato, è ancora Alves a trovare la rete che vale una stagione.

Il gol che spalanca le porte di Guastalla. Gli applausi del pubblico, il boato del PalaBrumar e l’abbraccio di una squadra che continua a spingersi oltre i propri limiti sono ciò che resta alla sirena. Patanè ha parole dolci per i suoi ragazzi ma piene di rispetto anche per il Mestre, protagonista di una partita straordinaria. Ora l’Orange continua a inseguire il proprio sogno, sperando di cucirsi addosso quel triangolino tricolore già dalla prossima settimana.