Orgoglio astigiano: Club76 PlayAsti Under 16 sfiora il podio, quarto posto alle finali nazionali

Pallavolo
25 Maggio 2026 14:41:08
Il Club76 PlayAsti Under 16
Un’esperienza intrisa di orgoglio e soddisfazione. Il Club76 PlayAsti Under 16 brilla alle finali nazionali, raggiungendo la semifinale tricolore e concludendo l’avventura al quarto posto.
Dopo aver vinto nel girone di qualificazione contro Chions Fiume 3-1, Zilio US Torri 3-2, e VAP Piacenza sempre al tiebreak, la squadra astigiana si conferma solidissima nei set decisivi e vince ancora 3-2 contro la Savino del Bene.
In semifinale la sfida contro la corazzata Imoco Conegliano, conclusa sull’1-3, mentre nella finalina contro il Volleyfriends Roma, valevole per il bronzo, giunge uno stop che comunque non inficia il grande percorso svolto. Tra le tante note liete per il sodalizio di Marco Bonino anche la convocazione nel Club Italia Nord Ovest per Lara Bonino, regista Under 18.
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