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Pentathlon moderno

Italiani Under 17: Cossutti rimonta e vince a Catania, Futura C.M. firma il doppio podio femminile

La remuntada regala ad Andrea il titolo; doppio podio per la Futura C.M. tra le U17 femminili e Edward Centola secondo negli U13, gara segnata dall'annullamento della prova a ostacoli

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Maggio 2026 12:08:00

Cossutti sul podio tricolore

L'astigiano festeggia sul podio

Catania ha ospitato nel fine settimana il Campionato Italiano Under 17 e Under 13 di Pentathlon Moderno. La gara è stata condizionata dalla mancata disputa della prova ad ostacoli annullata per un problema tecnico nel corso della gara femminile. Andrea Cossutti (Junior Asti) si è laureato Campione Italiani Under 17, grazie ad una grande rimonta nella prova di laser run in cui partiva settimo (a 21 secondi) chiudendo davanti a tutti con 1163 punti, davanti a  Francesco Cavalli (Modena), con 1161. Presenti anche altri tre astigiani, due compagni di squadra del vincitore (Junior Asti che chiude al quarto posto tra le squadre) con Sisto Borgnino che chiude 24° e Almasse Islam Ouhammou  27°, e uno portacolori della Scuola Sport, Nassim Ouhammou che chiude al 40° posto.

Nell'Under 17 femminile doppio podio per le astigiane della Futura C.M. Giulia Secci, seconda con 1032 punti, e Giorgia Gennaro, terza con 1022, nella gara vinta da Sophie Pellegrini (Area 51) con 1036 punti. Quarto posto per la compagna di squadra Daisy Sconfienza, risultato che porta la società Futura C.M. al primo posto nella classifica a squadre con 3040 punti. In gara, sempre per la Futura C.M., anche Francesca Boano, che chiude 11a, Margherita Bittner, che chiude al 16° posto, Matilde Arri, 25a e Gloria Sarzi Amadè, 29a.

Nel Campionato Italiano Under 13 maschile secondo posto per Edward Centola della Scuola Sport, battuto solo dal neo campione italiano di categoria Nuderin Sefa (Guidonia). Undicesimo posto per l'altro astigiano della Scuola Sport, Lorenzo Cheick Diabesy.

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