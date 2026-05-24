Leoni superati a Catania, ma il sogno Serie A resta possibile

La finale d’andata dei playoff si chiude con il successo del CUS Catania 15-3. I Leoni in terra siciliana lottano alla pari con un avversario coriaceo che ha lottato con grande determinazione.

Partita che stenta a decollare, dove la differenza la fanno il vento e la meta dei siciliani, che conducono 8-3 nella ripresa. Il Munfrà prova due volte a sorpassare gli avversari arrivando vicinissimo alla meta ma il guizzo finale è dello catanesi che con Rizzo a tempo scaduto vanno a segno e trasformano per il 15-3.

Domenica prossima alla Cittadella del Rugby la gara di ritorno: il sogno promozione resta raggiungibile! Forza leoni

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