DLF avanti tutta: Asti stacca il pass per la fase nazionale di Serie C

DLF avanti tutta nel campionato a squadre maschile di Serie C. Dopo la vittoria esterna a Vinovo, i “ferrovieri” bissano il successo tra le mura amiche contro il Dega e volano alla fase nazionale. Bastano i singoli per valere il trionfo astigiano: Condò batte Lingua 6-2, 6-3, Giacosa batte Garello 6-2, 7-6, Deza Huete ha la meglio su Suriano 6-3, 6-4 e Conte completa il poker contro Piovan 7-6, 7-6. Con questo risultato netto e inequivocabile la squadra di Filippo Roggero e Nicolò Repetti, fondamentali con la loro esperienza nel supportare la squadra sia in campo che fuori, è qualificata per la fase nazionale e lo spareggio per salire in Serie B.

Nel campionato a squadre provinciale limitato 4.3, invece, gli Amici del Tennis superano 3-0 a Canelli l'MCTT (a segno Montersino, Gai e Montersino/Occelli). Nel tabellone regionale della categoria Under 12 femminile sconfitta a Villanova 1-2 per la Mezzaluna con il Monviso (vince Laurus, ko Vallese e Lauris/Vallese). Nella D3 maschile pareggio interno delle Antiche Mura col Nuovo Tennis Paradiso.

Nel padel sconfitte 1-2 per le due squadre maschili del Valenzani Padel Club. Vola invece la compagine femminile del Golf Padel Asti in Serie D, che vince nettamente il proprio confronto e si conferma al vertice.