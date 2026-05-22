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Calcio

Ben 29 società e oltre 2.000 protagonisti alla 23ª festa del calcio giovanile allo stadio Censin Bosia

Sabato sfilano 29 società; alle 16 giochi e partite per Piccoli Amici e Primi Calci, sotto lo slogan “Vogliamo giocare in PACE”

Gianni Truffa

Gianni Truffa

22 Maggio 2026 10:56:18

Sfilata del 2025

Una fase della sfilata 2025

All'insegna dello slogan “Vogliamo giocare in PACE”, si è svolta la settimana scorsa, al Palazzo della Provincia, la presentazione della Festa del Calcio giovanile, che, giunta quest'anno alla 23esima edizione, avrà luogo sabato 23 maggio allo stadio comunale “Censin Bosia”. Sfileranno 29 società e i rappresentanti della Sezione Arbitri “Sergio Gonella” di Asti. La sfilata, con oltre 2000 persone tra calciatori, calciatrici, allenatori, istruttori, dirigenti e arbitri, avrà inizio alle ore 15. Un'ora dopo comincerà invece la Festa provinciale dell'Attività di Base, con giochi a confronto e partite per Piccoli Amici e Primi Calci.

Alla presentazione dell'evento, diretta da Ivo Anselmo, sono intervenuti Simone Nosenzo, neopresidente della Provincia, Maurizio Limbordo in rappresentanza del Comune di Asti, Lavinia Saracco, vicepresidente del Coni Piemonte, Walter Vercelli, consigliere del Comitato regionale Figc, Gianfranco Merlo, delegato della Federcalcio astigiana, e Robertino D'Alessandro, massimo esponente dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) astigiana. Erano anche presenti Marco Paracchino, responsabile tecnico territoriale della Figc provinciale, Valerio Giovinazzo, Bruno Fassone e Tiziano Bragato.

 

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