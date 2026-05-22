Silvio Brustolin-ASD Asti: il matrimonio tra capitano e galletti "s'ha da continuare"

Ultime ventiquattro ore intense a livello di trattative di mercato per le formazioni calcistiche di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Partiamo dai galletti dell'ASD Asti, che stanno iniziando i colloqui per le conferme in vista della prossima stagione. Certezza importante la permanenza in panchina di mister Francesco Buglio, mentre è in dirittura d'arrivo la fatidica "fumata bianca" con una delle colonne della squadra, Silvio Brustolin. Il capitano, salvo sorprese, difenderà ancora i pali dei biancorossi anche nel 2026-27. Paolo Ropolo ed Emanuele Gatto, che hanno sottoscritto un biennale, restano in biancorosso, mentre si lavora sulla permanenza ai galletti di altri elementi preziosi come Toma, Gjura (che ha alcune richieste), Soplantai e Podestà. Il nuovo Asti sarà giovane ma soprattutto punta ad acquisire un attaccante di razza che garantisca la doppia cifra realizzativa. Molti i nomi dei papabili, nessuna certezza. Tra le molte soluzioni possiamo annoverare Diop, in uscita dall'Alessandria, Montini, Sarr, Valenti, Jebbar, il possibile ritorno di Graziani, ma non sono affatto da escludere soluzioni a sorpresa. Il mercato, lo sappiamo, offfre molte alternative che si palesano all'improvviso e al momento siamo solo agli albori delle trattative, serve calma e pazienza. Il direttore Isoldi, che terrà al centro della difesa il figlio Vincenzo, che molto bene ha fatto nel finale di campionato, sonderà tutte le possibili opzioni.

In Eccellenza, il San Domenico Savio riparte da Mattia Pozzatello e Daniele Lamattina, mister e dg dell'ultima stagione. Conferma per il blocco che tanto bene ha fatto negli ultimi mesi, possibile aggancio ad alcuni under in uscita dalla "19" dell'Asti, e probabile addio eccellente. Andrea Filipi, 2003 dal mancino fatato, è vicino all'Albese e piace anche in Serie D.

In casa Pro Villafranca, il neo mister Denis Iannarella ripartità da Di Savino, Venturello, Neri, Gennari e molti altri elementi cardine. Vicino il sì anche del gigante d'attacco Kevin Kankam, che piace anche al Cuneo. Il fantasista Bacco andrà invece al Fossano. La formula del ds Opsi porta al "blocco" 2025-26 più innesti mirati, anche nel settore under. Molti i nomi sul taccuino, tutti top secret.

La neopromossa Spartak San Damiano deve invece scegliere il nuovo allenatore: tra le ipotesi Salvatore Telesca, Marco Patti, Giancarlo Rosso, e, soluzione che prende quota nelle ultime ore, il braidese Beppe Pisano. In uscita, oltre al ds Toto Ballario, che valuta nuovi scenari, e al tecnico Camisola, neo vice di Marco Sesia all'Alessandria, potrebbe esserci anche Kristian Reka, regista che piace non poco all'Annonese del confermato mister Usai.

A proposito di rebus delle panchine: si attende il nome del nuovo mister dell'Albese (Rignanese tra i candidati), mentre Alberto Merlo, autore del doppio salto con i Grigi dalla Promo alla Serie D, piace alla Cairese e al Cuneo. Al Casale potrebbe arrivare a ore l'ok sul nuovo mister, con Riccardo Boschetto, in uscita dal Celle Varazze, candidato forte. Molte le voci, poche certezze finora, ma il mercato sta per entrare nella fase calda.