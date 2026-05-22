Il sogno mondiale diventa realtà: il duo astigiano Greguoldo e Oliha verso il titolo IBF a Dublino contro McKenna

Il sogno Mondiale diventa realtà. Un duo astigiano è pronto a tentare la scalata verso il titolo iridato IBF. Sarà un'estate calda per Davide Greguoldo, maestro di fama internazionale, ed Etinosa Oliha, straordinario peso medio, pronti a cercare di conquistare l'ennesima cintura del loro formidabile percorso agonistico.

In un'atmosfera carica di adrenalina e rispetto, il palco del Fuoriluogo ha ospitato recentemente in occasione della rubrica "Pinta di Sport" tre giganti della boxe nostrana: il coach Davide Greguoldo , Etinosa "El Chapo" Oliha e Ivan Zucco . Nonostante l'assenza giustificata di Alessio Lorusso, impegnato in visite mediche improvvise in attesa di un match prestigioso, altro grande atleta seguito dal coach della città di Alfieri, la serata ha regalato un annuncio che fa vibrare i cuori di tutti i tifosi .

Ivan Zucco, sei reduce da una vittoria schiacciante contro un avversario argentino. Com'è stato tornare sul ring dopo quasi un anno di stop forzato?