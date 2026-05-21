Da Orangym a Torino: Maddalena Bertelli convocata nella nazionale giovanile

Il 27 maggio sarà una giornata importante per Maddalena Bertelli. La portacolori della ValleBelbo Sport è stata chiamata, con una selezione di nuotatori piemontesi, per un appuntamento che prevede allenamenti di gruppo, incontri e momenti di formazione guidati da Marco Menchinelli, responsabile nazionale delle squadre giovanili della FIN, al Palazzo del Nuoto di Torino. In occasione della sua visita, la guida tecnica degli Azzurrini ha pianificato due sedute di allenamento con i giovani nuotatori: ⁠dalle 9 alle 11 in vasca da vasca 50 metri e dalle 14 alle 16 in vasca da 25 m.

Oltre ad allenarsi con un gruppo di qualità, avvicinandosi in qualche modo all’ambiente della Nazionale giovanile, per Maddalena è arrivata un'importante conferma del suo processo di crescita graduale e costante, frutto del quotidiano lavoro al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato, seguita dal DS della ValleBelbo Sport Pino Palumbo (anch’egli invitato per questa giornata) con il supporto di Monica Fusaro e di Eugenio Aquilini per quanto riguarda la preparazione atletica. Nelle stagioni scorse e in quella corrente, Maddalena ha già raggiunto la qualificazione ai Criteria Nazionali Giovanili e ai Campionati Italiani Estivi di Categoria, passaggi importanti nel percorso di una giovane nuotatrice: questa opportunità rappresenta uno stimolo e un nuovo tassello importante nella sua evoluzione agonistica e personale.

Trofeo del Tricolore

Un piccola rappresentanza della ValleBelbo Sport ha partecipato al 17° trofeo del Tricolore di Reggio Emilia nel fine settimana assieme al Team Dimensione Nuoto, la franchigia di cui fa parte la società arancio-nero.

Nel corso della stimolante trasferta per la gara che prevedeva batterie e finali in vasca lunga, Elisa Ferrari ha ottenuto ottimi risultati culminati con due piazzamenti sul podio: Elisa, in gara tra le Juniores, ha chiuso al secondo posto i 50 stile libero in 28”12 ed ha centrato la terza posizione nei 50 farfalla in 30”05. Inoltre, ha affrontato le finali di 100 stile libero (1’03”37, 7^) e 50 dorso (32”07, 5^).

Trasferta intensa anche per Luca Lovisolo, anch’egli in gara tra gli Juniores, che è salito sui blocchi in 50 stile libero (26”93, 25°), 100 stile libero (59”15, 23°), 200 stile libero (2’15”96, 24°) e 50 dorso (32”26, 11°).

Trofeo Filippini

La piscina di Biella ha ospitato la sesta tappa del trofeo Davide Filippini, il circuito regionale del CSI a cui la ValleBelbo Sport partecipa in massa con tutti i gruppi di lavoro.

Il pomeriggio di gare nell’impianto biellese ha k un momento importante della stagione, in particolare per i giovanissimi: questo appuntamento è stato l’ultimo della stagione per i nuotatori più piccoli della categoria Propaganda che sono seguiti all’Orangym da Federica Ferraris e Anita Palumbo. A Biella, sono scesi in vasca Camilla Angelini, Ester Gavrilov, Leonardo Milano, Enrico Oddone, Giulio Pavia e Alan Shehu oltre ai Super Baby Lorenzo Montanaro e Filippo Ghione.

“Ieri, con l’ultima gara della stagione, abbiamo un po’ tirato le somme di tutto l’anno passato insieme - dice Federica Ferraris - È stato davvero bello vedere quanto i ragazzi siano cresciuti: sono stati bravi, attenti e sempre più maturi, cresciuti non solo dal lato sportivo, ma anche dal punto di vista umano, cementando un forte legame di gruppo. Adesso si apre una parte divertente e allo stesso tempo costruttiva della stagione: non avremo più gare e siamo pronti a goderci queste ultime settimane insieme con più leggerezza, per chiudere la stagione nel modo migliore possibile”.

“Sono molto contenta di come è stata affrontata l’ultima gara della stagione - sottolinea Anita Palumbo - Dall’inizio della stagione, ci sono stati miglioramenti molto marcati arrivati anche grazie all’entusiasmo con cui hanno affrontato la giornata di gare, mettendosi in gioco con determinazione e serenità, e gli allenamenti durante la settimana. Sono contenta del percorso che hanno compiuto sino ad oggi e sono certa che sia soltanto la prima parte di un lungo cammino di crescita per tutti loro”.

Passaggio importante anche per i gruppi coordinati da Monica Fusaro. Riscontri interessanti e consueto spirito positivo per gli Esordienti B hanno gareggiato Matilde Angelini, Manuele Bonfante, Tommaso Ciurca, Alessio Ferro, Matilde Ghione, Giacomo Giberti, Gioele Grasso, Bianca Ippolito, Robert Isopescu, Giorgio Paravidino, Noemi Russo e Maria Sararu. Pomeriggio molto costruttivo per i più grandi Esordienti A: in questa tappa del circuito CSI sono saliti sui blocchi di partenza Tommaso Bertelli, Tommaso Casasola, Giacomo Fidanza, Edera Gavrilov, Edoardo Leva, Carlotta Maisano, Chiara Papillo, Alice Manhua Rizzo, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Diletta Tudisco e Adele Vola.

Momento di passaggio e costruttivo test agonistico per il più evoluto gruppo dei “Categoria” coordinato da Pino Palumbo con il supporto di Monica Fusaro e di Eugenio Aquilini per quanto riguarda la preparazione atletica. Per quanto riguarda la categoria Ragazzi hanno gareggiato Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Alessandro Mairano, Anna Marchelli, Jacopo Martella, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Mattia Antonio Tammaro, Aurora Tudisco. Tra gli Juniores, impegnati a Biella Daniel Argieri, Margherita Berta, Maddalena Bertelli, Elisa Ferrari, Greta Gabutto, Camilla Palumbo, nella categoria Cadetti, si è visto Pietro Balsamo mentre tra le Seniores, hanno gareggiato Federica Ferraris e Francesca Gallione.

Il prossimo appuntamento per la ValleBelbo Sport nel circuito CSI è fissato per l’inizio del mese prossimo: dal 3 al 7 giugno, una nutrita delegazione del team arancio-nero gareggerà a Lignano Sabbiadoro per la fase finale del Campionato Nazionale di Nuoto.