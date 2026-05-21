Il ds Toto Ballario saluta il mondo Spartak, nuova avventura per lui?

Calciomercato in fermento nel calcio astigiano. In casa ASD Asti le prime conferme portano alla permanenza di Francesco Buglio sulla panchina biancorossa e del mercato affidato anche per la stagione in divenire al ds Tony Isoldi. Si lavora sulle conferme del blocco difensivo, mentre Ropolo, Larotonda e Gatto hanno un altro anno di contratto. Il primo obiettivo è l'aggancio a due attaccanti di qualità che garantiscano reti, dopo una stagione nella quale nessun giocatore dell'Asti si è avvicinato alla doppia cifra realizzativa. Tra le priorità anche la conferma di Cristiano Podestà, giocatore prezioso come esterno o seconda punta: nelle prossime ore potrebbe entrare nel vivo la trattativa.

A proposito di mercato, ariva dall'Eccellenza una notizia che potrebbe interessare non poco i galletti: Toto Ballario, direttore sportivo dello Spartak San Damiano reduce dalla storica promozione in Eccellenza, ha deciso di intraprendere una nuova esperienza. Sicuramente potrebbe esserci per lui la possibilità di tornare in biancorosso, con un ruolo di collaboratore stretto del ds Isoldi e del responsabile del settore giovanile Corrado Buscemi. Occorrerà attendere le eventuali evoluzioni del mercato, intanto il ds lascia il club di Anastasio con un comunicato che pubblichiamo in calce.

"Cara famiglia dello Spartak San Damiano,

​Scrivo queste righe con il cuore colmo di gioia, ma anche con l’emozione inevitabile di chi sa che è arrivato il momento di voltare pagina.

​Abbiamo appena scritto una pagina di storia indelebile. Vincere il campionato di Promozione (Girone D) è stato il coronamento di un sogno, il capolavoro di un gruppo straordinario che ha dimostrato cosa significano davvero le parole "squadra", "sacrificio" e "fede". Abbiamo lottato su ogni pallone, superato i momenti difficili e, alla fine, abbiamo dominato da veri campioni.

​Proprio ora che siamo sul tetto più alto, ho preso la decisione di lasciare il mio ruolo di Direttore Sportivo. Non è stata una scelta facile, ma credo che non ci sia momento migliore per salutarsi di questo: stringendoci in un abbraccio da vincitori, con la consapevolezza di aver dato tutto e di aver raggiunto il massimo obiettivo possibile.

​I miei ringraziamenti speciali:

​Ai ragazzi (i miei Campioni): Siete stati monumentali. Prima che grandi calciatori, vi siete dimostrati uomini veri. Vedervi lottare e gioire per questa maglia è stato il regalo più bello del mio percorso. Grazie per la fiducia che mi avete dato.

​Al Mister e a tutto lo Staff Tecnico e Medico: Siete stati il motore invisibile ma fondamentale di questo miracolo sportivo. La vostra competenza, la gestione del gruppo e le ore passate sul campo (e al telefono con me!) hanno fatto la differenza. Questo trionfo è vostro.

​Alla Società e ai Collaboratori: Grazie per avermi permesso di lavorare al meglio, supportando ogni scelta e condividendo questa visione.

​Lascio lo Spartak San Damiano con l'orgoglio di chi sa di aver costruito qualcosa di importante e duraturo. Questa squadra e questi colori faranno sempre parte di me.

​Vi auguro il meglio per il futuro in Eccellenza: continuate a ruggire, continuate a essere lo Spartak".

​Con affetto e stima immensa,

​Il vostro Direttore Sportivo

San Domenico, Villans e Promozione

Novità, anzi, certezze in arrivo anche per il San Domenico Savio. I ramarri ripartono da due grandi certezze come il direttore generale Daniele Lamattina e mister Mattia Pozzatello. Saranno ancora loro le solide fondamenta dei lazzarini, reduci da un ottimo settimo posto. A livello di rosa, conferma del blocco attuale e punto interrogativo legato ad Andrea Filipi, che piace a molti, anche al pieno di sopra in Serie D. Il Sando farà leva anche su preziosi giovani del vivaio dell'Asti per allestire una squadra sostenibile e di prospettiva.

La Pro Villafranca del nuovo mister Denis Iannarella conferma la difesa e buona parte del blocco storico, dicendo addio a un pezzo pregiato come Bacco, che giocherà nel Fossano. In arrivo alla corte del pres Josi Venturini un attaccante duttile, che potrebbe agire da jolly sia sulla trequarti che in attacco. Il ds Opsi sta sondando il mercato per il giusto blitz e lavora anche su molti profili under per completare il roster della prima squadra.

E, in casa Spartak, sono molte le opzioni: prende corpo la soluzione Marco Patti per la panchina, con Telesca e Rosso altre due validissime alternative all'ex trainer di San Domenico, Don Bosco e Canelli. Con l'uscita di Ballario è da considerare anche l'arrivo di un nuovo ds, che lavorerà fianco a fianco con il nuovo tecnico, dopo che Camisola ha detto sì ai Grigi, dove agirà dda vice di Sesia.

In Promozione, in attesa di conoscere gli scenari imminenti di Canelli e Santostefanese, la neopromossa Annonese riparte da mister Usai e conferma il portiere di qualità Decarolis.