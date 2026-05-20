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Talk show

Gli assi del pugilato si raccontano stasera al FuoriLuogo

Torna oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 19 l'appuntamento con la Pinta di Sport: ospiti del centro culturale Alessio Lorusso, Etinosa Oliha, Ivan Zucco e Davide Greguoldo. Ingresso libero per un grande "aperitivo sportivo"

Davide Chicarella

Davide Chicarella

20 Maggio 2026 10:27:20

Ivan Zucco

Ivan Zucco in azione

Cosa accomuna , , , tre dei massimi rappresentanti del pugilato italiano nel mondo?
Semplice, son tutti e tre allenati da un astigiano che definire “docg” sarebbe riduttivo: .
Quella di Davide è una storia che abbiamo raccontato più volte: dagli inizi in un garage della città, fino a diventare uno dei coach più richiesti a livello internazionale.
Questa sera, mercoledì 20 maggio, sarà un appuntamento speciale per la "Pinta di Sport": il FuoriLuogo Asti di via Govone avrà  l’onore di aver sul proprio palco tre dei più seguiti pugili italiani che racconteranno il loro percorso intrapreso con Davide, la preparazione verso i prossimi match, sogni e desideri futuri. In attesa di tre match con titoli importanti in palio: questo trio di atleti sogna la cintura iridata.

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