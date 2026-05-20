Gli assi del pugilato si raccontano stasera al FuoriLuogo

Semplice, son tutti e tre allenati da un astigiano che definire “docg” sarebbe riduttivo: .

Quella di Davide è una storia che abbiamo raccontato più volte: dagli inizi in un garage della città, fino a diventare uno dei coach più richiesti a livello internazionale.

Questa sera, mercoledì 20 maggio, sarà un appuntamento speciale per la "Pinta di Sport": il FuoriLuogo Asti di via Govone avrà l’onore di aver sul proprio palco tre dei più seguiti pugili italiani che racconteranno il loro percorso intrapreso con Davide, la preparazione verso i prossimi match, sogni e desideri futuri. In attesa di tre match con titoli importanti in palio: questo trio di atleti sogna la cintura iridata.