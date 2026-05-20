Al via la 10ª edizione del Rally "Il Grappolo" per la Coppa Rally 2ª zona: duelli e spettacolo nelle Colline Alfieri

I motori sono pronti ad accendersi facendo salire l’adrenalina sulle strade delle Colline Alfieri per la 10° edizione del Rally “Il Grappolo” secondo appuntamento della Coppa Rally 2° zona promosso dal San Damiano Rally Club. Il ricco week-end non soltanto sportivo ma impreziosito da numerosi eventi collaterali che coinvolgeranno la bella cittadina astigiana inizierà già dalla serata di venerdì con una prima fase delle verifiche tecniche e sportive. La giornata di sabato prevede in mattinata il via dello shakedown allestito in frazione Valteglio.

Il momento clou sarà invece nel pomeriggio quando alle 17.30 le vetture scatteranno dalla pedana nel centro di San Damiano per affrontare alle 18.03 la prima prova speciale, la “San Damiano” che misura dieci chilometri e seicento metri. Sarà questo l’unico impegno cronometrato della giornata ma utile a dare una prima impressione sulla sfida che si preannuncia molto interessante. La gara riprenderà la Domenica quando, dopo il parco assistenza, vetture e protagonisti si sposteranno sulla prova di “Celle Enomondo” uno dei tratti più rappresentativi di questa competizione. Una prova lunga dodici chilometri che prenderà il via alle 9.02.

Si passerà immediatamente al tratto di Agliano alle 10.08 la prova più lunga di tutta la gara. Il riordino e l’assistenza a San Damiano saranno l’intermezzo prima di affrontare novamente il parziale di San Damiano identico al sabato e successivemente, dopo l’ultima sosta al riordino e l’assistenza le ripetizioni di Celle e Agliano. L’arrivo e la premiazione alle 17.30 sempre nel centro di San Damiano D’Asti. Interessante l’elenco iscritti che vede al via con il numero uno Alessandro Gino e Corrado Bonato in gara con la potente Citreon C3 Wrc Plus che sarà tuttavia trasparente ai fini della classifica di coppa. Ma gli occhi sono ragionevolmente puntati anche sulla sfida fra Marco Varetto e Vittorio Bianco vincitori a bordo della Skoda, vincitori del primo round di coppa corso a Canelli a metà Aprile. I due torinesi troveranno però sulla loro strada Ivan Carmellino e Max Minazzi che questa gara l’hanno vinta lo scorso anno laureandosi successivamente campioni nella Coppa Italia nazionale. Carmellino dal canto suo in questa stagione ha già al suo attivo due vittorie assolute ottenute a Santo Stefano Belbo e in Valle D’Aosta appuntamento validi per la Coppa Rally di zona 1.

Ma non saranno i soli a puntare al bersaglio grosso sulle strade delle Colline Alfieri. L’elenco iscritti presenta al via dell’appuntamento astigiano alcuni fra i migliori driver della zona. Ad esempio Jacopo Araldo terzo assoluto lo scorso anno al via con Lorena Boero sulla Skoda Fabia, Massimo Marasso e Tiziano Pieri pure loro sulla berlinetta Ceca, Federico Santini e Serena Manca, Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, Angelo Morino e Mara Miretti, Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo, Claudio Giazzi e Maurizio Bodda, Mattia Perosino e Alice Binello tutti sulle Skoda mentre sulla Volkswagen Polo troveremo Stefano Peletto e Martina Decadenti e sulle Citroen C3 Giancarlo Ponte e Antonino Franco e il ligure Maurizio Rossi con Giorgio Genovese. Ma non basta. Una delle classi più seguite, la Rally 4., propone nella lista ad esempio Federico Gangi e Federico Capilli sulla Lancia Ypsilon, Massimo Lombardi e Erika Bologna, Sergio Patetta e Alessandro Aloco, entrambi sulle Peugeot 208. Direttamente dal Campionato Italiano Rally saranno della partita Emanuele Fiore e Martina Musiari e Matteo Greco con Edoardo Brovelli entrambi sulla Lancia Ypsilon. Nella Rally 5 Nicolò Mercandino e Giuliano Santi, “Cave” e Paolo Tozzini. Per non parlare della sfida tutta femminile fra Asia Vidori e Alice Tasselli (Lancia Ypsilon) e Carola Parodi con Valentina Carmignano (Clio Rally 5) .

La logistica della competizione prevede il parco assistenza e il quartier generale nella zona industriale mentre il riordino sarà allestito in piazza 1275 a San Damiano D’Asti. Fra le iniziative collaterali la diretta web con immagini, interviste e classifiche curata dal San Damiano Rally Club, MISS RALLY IL GRAPPOLO e la sfida “slot” organizzata dalla Sport Forever che vedrà la partecipazione di una decina fra i migliori driver della specialità su una pista allestita nei pressi del parco assistenza.