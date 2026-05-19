Il rebus delle panchine: l'Asti riparte da Buglio, Casale ambizioso e mercato vivace, chi allenerà lo Spartak?

Prime importanti mosse di mercato per le formazioni calcistiche astigiane. Dopo la salvezza attraverso i playout, l'ASD Asti in Serie D riparte da mister Francesco Buglio. «Il primo obiettivo è quello di far divertire il nostro pubblico. Abbiamo sofferto tanto quest'anno e dobbiamo evitare patemi per regalare alla gente una stagione positiva», le prime parole del tecnico viareggino. I galletti partiranno dal 3-5-2, e il primo obiettivo della dirigenza è quello di consegnare al trainer due attaccanti di valore. Ropolo, Gatto e Larotonda hanno ancora un anno di contratto, fondamentale confermare la “base” astigiana della rosa e sarà prioritario per il club dare spazio ai giovani di talento del vivaio che si alleneranno già in estate con lo staff.

In Eccellenza la Pro Villafranca sarà guidata da mister Denis Iannarella, vice di Beppe Bosticco nelle ultime stagioni. Il ds Opsi ha già confermato buona parte della rosa, sta lavorando sull'aggancio ad alcuni under di qualità e cerca un attaccante. Resta da definire il futuro del “pezzo pregiato” Bacco, che piace molto al Fossano.

Grandi mosse al Casale, formazione pronta a lottare per i vertici: il rebus allenatore è circoscritto all'opzione Pellegrini e all'alternativa di lusso Riccardo Boschetto, ex sagace guida dell'ASD Asti, autore di un miracoloso percorso salvezzza con il Celle Varazze in Serie D.

In casa San Domenico, dopo una grande stagione, l'obiettivo è proseguire con il tandem Daniele Lamattina-Mattia Pozzatello, la “combo” ds-mister che tanto bene ha fatto finora e che piace a molti. Conferma dei senatori e spazio a tanti giovani, provenienti anche dal settore under biancorosso: questo potrebbe essere il “piano d'azione”, con Andrea Filipi (fresco di convocazione al raduno regionale assieme a Matteo Pianetti in vista della UEFA Region's Cup) che resta un diamante grezzo di qualità che fa gola a molti.

La matricola Spartak San Damiano avrà una nuova guida tecnica: Francesco Camisola sarà il vice di Marco Sesia all'Alessandria. Il suo successore potrebbe essere Giancarlo Rosso, in uscita dall'Albese, o Salvatore Telesca, con proprio Pozzatello altro candidato forte.

Chiudiamo con il futsal: Alessandro Licco, classe 2004 ex Grigio, “svezzato” nel calcio a 5 con l'Avis Isola da coach Sergio Tabbia, molto probabilmente giocherà in Serie A la prossima stagione con la maglia dell'L84.