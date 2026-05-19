ASD Double Jump conquista Lignano: pioggia di qualificazioni tra ginnastica artistica e twirling

Per l'ASD Double Jump pioggia di risultati tra ginnastica artistica e twirling: qualificazioni nazionali e appuntamenti in vista. Weekend da incorniciare quello dell’11-12 aprile a Cameri, dove, in occasione delle Gare Regionali CSI di ginnastica artistica, l’ASD Double Jump ha mostrato solidità tecnica e coesione di squadra.

Grazie a prove di alto livello, la grande maggioranza delle atlete ha staccato il pass per le Finali Nazionali in programma a Lignano Sabbiadoro dall’8 al 18 giugno. Accedono alle finali nazionali: Giulia Alchera, Ludovica Amerio, Emma Bernardini, Anica Brenca, Cecilia Bronzin, Silvia Calizzano, Artemisia Campini, Anita Corrado, Arianna Crivellaro, Isabella Cucè, Jolanda D’Amico, Ainara De La Cruz, Alice Delle Vedove, Benedetta Delmastro, Nour Naima Diaby, Celeste Falletta, Aurora Falvella, Aurora Fiora, Giada Grasso, Annalisa Grea, Xhejda Keci, Anugraha Kuriakose, Rebecca Leka, Alessia Lo Iacono, Laura Musso, Alma Noto, Sofia Pozzato, Kendra Rivata, Emma Rosso, Matilde Rosso, Ella Sardi, Arianna Sbarato, Anna Scaglione, Elisa Stroppiana, Alessia Toscano, Rebecca Trissini, Sofia Villani, Annalisa Zamarian, Cecilia Briola, Benedetta Carbone, Marta D’Acquisto, Matilde Hesselholt, Emma Mogliotti, Diletta Pasqua, Giorgia Petruzzella, Serena Rapetto, Rebecca Stromboli, Emma Zanellato, Nicole Bianco, Sofia De Rensis, Ariel Calcagno e Vaniglia Germinario.

Applausi anche per Agata Briola, Alice Penso, Isabel Meo e Valeria Rapetto, protagoniste di prove generose: pur senza la qualificazione, hanno onorato la competizione con impegno e determinazione. Le attività sono proseguite il 10 maggio con la giornata dedicata al settore Propaganda di Twirling, che ha visto in pedana Sonia Scozzaro, Desirè Passera, Mia Marinielli e Giulia Scarzella.

Il 16 maggio, a Cantalupa, la società è tornata in gara per la Coppa Italia di Twirling 2026: ottime le esibizioni di Greta Bernardini, Emma Bernardini, Anita Gherlone, Giorgia Todaro, Alma Noto e Marta Terzuolo, capaci di valorizzare mesi di lavoro intenso.

“Siamo profondamente orgogliosi di come ognuna di loro rappresenti i nostri colori!”, sottolinea la società. Guardando ai prossimi impegni, il calendario si annuncia fitto: dal 5 al 7 giugno Borgosesia ospiterà le fasi Nazionali del Twirling, seguite dalle Finali Nazionali CSI di ginnastica artistica a Lignano Sabbiadoro dall’8 al 18 giugno.

Prima delle gare, la società invita amici e sostenitori a festeggiare i risultati ottenuti nella sede di via Gerbi 21 ad Asti e a partecipare al saggio di fine stagione: appuntamento venerdì 22 maggio alle 19.45 al PalaBrumar.