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Sci alpino

Giulia Iglina: la promessa astigiana delle nevi pronta a conquistare i palcoscenici nazionali

Dopo i podi regionali, top ten a livello tricolore all'orizzonte allenamenti estivi in vista della categoria Giovani

Davide Chicarella

Davide Chicarella

18 Maggio 2026 16:52:43

Giulia Iglina

Giulia Iglina

Una stella astigiana dello sci pronta a lottare per sogni importanti in ambito nazionale. La stagione invernale di Giulia Iglina, classe 2010, è andata in archivio con risultati di assoluto prestigio. 

Appartenente allo Sci Club Claviere, Giulia ha fatto incetta di podi. E' infatti arrivata seconda nello slalom speciale regionale di Limone Piemonte per le qualifiche finale nazionali "Pinocchio sugli Sci", altro argento quello ottenuto nello slalom speciale regionale di Claviere valido per le qualifiche agli Italiani Assoluti.

Inoltre è giunta in top ten, ottenendo il sesto posto, nello slalom speciale in occasione della finale nazionale dell'Abetone al "Pinocchio sugli Sci".

Tra le grandi soddisfazioni anche il secondo posto nello slalom speciale Trofeo Fosson di Pila, importante gara nazionale.

Giulia gareggia anche in gare di slalom gigante e super gigante e a inizio giugno inizierà gli allenamenti estivi e autunnali per preparare al meglio la prossima stagione invernale, che la vedrà impegnata nella categoria Giovani. Con Asti che sarà pronta a tifare per la sua "giovane principessa delle nevi".

 

 

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