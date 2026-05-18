StraAsti 39ª edizione: la notte che unisce sport e solidarietà

Nata nel 1986 nell’ambito del “Maggio Sport”, la “StraAsti” – Mem. “Giorgio De Alexandris” – si è guadagnata il titolo di manifestazione ludico-motoria più amata dagli astigiani. Un appuntamento che, grazie anche alla sua vocazione solidale, richiama ogni anno migliaia di partecipanti di tutte le età, protagonisti in notturna, l’ultimo venerdì di maggio, sul tradizionale tracciato cittadino di circa 3 chilometri. A una settimana dall’apertura delle iscrizioni, sabato 16 maggio erano già 1.200 le magliette ritirate. Punti di riferimento: Dimensione Sport (Via C. Battisti, 26), F.lli Marchia (Corso Alfieri, 329), Bottega del cane da Salvino (Corso Alessandria, 157) e Canile Municipale di Quarto d’Asti. Presentata venerdì 8 maggio nell’Auditorium della Scuola “O.L. Jona”, la 39ª edizione – che coinciderà con il “quarantennale” della prima volta, disputata venerdì 30 maggio 1986 – è in programma per la serata di venerdì 29 maggio, con ritrovo in Piazza Alfieri dalle 19.00, partenza alle 20.45 e arrivo nuovamente in Piazza Alfieri.

Le magliette tecniche saranno rosse per gli adulti e gialle per le scuole dell’infanzia. L’evento si svolge con il patrocinio di Comune e Provincia di Asti, C.O.N.I. regionale, Panathlon Club Asti, ASL AT e Ordine dei Medici Veterinari di Asti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito AL-AT. Anche quest’anno Albatros Comunicazione ha provveduto in anticipo alla consegna delle quote di solidarietà. Oltre all’attrezzatura audio/video donata alla “O.L. Jona”, contributi sono andati a G.S.H. Pegaso (2.928,00 euro), Croce Verde Asti, Croce Rossa, A.N.A. Associazione Nazionale Alpini, Associazione Carabinieri Asti e Protezione Civile “Città di Asti” (250,00 euro ciascuna), alla Famiglia Lazzaro/Massano (“Fede: un sorriso tra gli angeli”) e all’Associazione Zoofila astigiana/Canile municipale (300,00 euro). Sostegno anche a One More Life (250,00 euro) per “Astipedalando tra i borghi” (poi non disputata). All’I.C.1 è stato inoltre assegnato un contributo di 100,00 euro a supporto della partecipazione di tre formazioni della “O.L. Jona” (M/F) e della “G. Ferraris” (mista) ai Campionati italiani scolastici di scacchi in programma questa settimana a Montesilvano.

Confermato il percorso abituale, senza variazioni rispetto al recente passato. In cartellone anche la 16ª “StraAstiBaby” e la 14ª “StraAstiDog”. L’intrattenimento musicale, prima e dopo la manifestazione, sarà curato da Alter Ego. Per i gruppi più numerosi e per le scuole, dagli asili nido alle superiori, sono previsti buoni acquisto per materiale sportivo e didattico (1,00 euro per ciascun iscritto), spendibili da Dimensione Sport e F.lli Marchia.

Al gruppo in assoluto più numeroso andrà un Magnum di Barbera di Cascina Castlet di Costigliole, dipinto dall’artista Filippo Pinsoglio. Le iscrizioni, al costo di 8,00 euro, si chiuderanno per i gruppi (scuole, associazioni, società) nella serata di mercoledì 27 maggio e proseguiranno giovedì 28 e venerdì 29 maggio solo a livello individuale, al costo di 10,00 euro.

Al termine della corsa/camminata, che ciascuno potrà affrontare con il proprio ritmo, il Comitato Palio S. Marzanotto proporrà una cena a 10,00 euro (affettati misti, agnolotti al ragù, dolce e acqua). Il ristoro sarà garantito da Centrale del Latte d’Italia “Tapporosso”, in collaborazione con Linea Asti, e dai Supermercati Despar (acqua per tutti e bibite per i più piccoli). Per i bambini, palloncini offerti da Coldiretti e i tradizionali gonfiabili “Manfredini”.