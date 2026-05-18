Un giovedì da ricordare: la 36ª edizione dei premi Panathlon celebra i protagonisti dello sport astigiano

Un giovedì da ricordare. Serata speciale presso il Ristorante “Casa Serra” per il Panathlon Club di Asti. Alla presenza del Governatore d’Area “Piemonte/Valle d’Aosta”, Maurizio Nasi, nonché del Sindaco e Vicesindaco, Maurizio Rasero e Stefania Morra, la conviviale ha proposto la 36a edizione dei Premi Panathlon riservati a quattro sportivi dell’eccellenza sportiva astigiana, suddivisi in altrettante categorie. Un evento nato nel 1990 che rappresenta certamente uno degli appuntamenti clou della stagione. A dare un prezioso “tocco” di novità i trofei assegnati ai vincitori, creati ad hoc. Un nuovo premio con l’immagine che richiama il Club nel segno dell’innovazione.

Al termine della selezione effettuata dalla apposita Commissione del Club gli esiti sono stati i seguenti: il premio categoria “Assoluto” è stato assegnato a Filippo Iacocca, classe 2004, società “Vittorio Alfieri”, specialità lancio del martello, già Campione italiano Promesse under 23, ha raggiunto il podio anche ai Campionati Italiani assoluti, partecipando anche ai Campionati Europei U20 (nel 2023) e di recente agli Europei U23. Filippo, emozionato per il riconoscimento, ha evidenziato come la misura di 70 metri sia tra gli obiettivi stagionali; ha dialogato in compagnia dei presenti sul suo rapporto con papà Antonio, che ha sfiorato le Olimpiadi, e con coach Crivelli, fondamentale per la sua crescita sportiva.

Il trofeo “Giovani Emergenti” è stato consegnato a Roberto Capello, giovane ciclista astigiano che ha iniziato la propria attività nel 2022 ma si è messo in evidenza come campione italiano juniores strada nel 2025, medaglia d’argento agli Europei di Guilberand-Granges, sempre nel 2025 corredato da lusinghiero 6° posto a cronometro ai Mondiali. Un atleta che dopo un buon percorso nell’Asti Calcio ha iniziato quasi per caso con le due ruote, dimostrando immediatamente un talento impressionante.

Per la categoria “Diversamente Abili”, il prescelto è stato Federico Balsamo, atleta di ottimo livello nella specialità Pallacanestro in carrozzina, uno degli sport paralimpici più spettacolari, con ruolo da esterno o playmaker tesserato per il Santo Stefano, squadra di Serie A di Porto Potenza Picena (Macerata) ha debuttato nel massimo Campionato dopo un primo anno in Serie B; l’atleta, collegato da remoto, ha ricevuto il premio per mano dei propri genitori presenti all’evento ma si è comunque collegato con la sala. Federico sta affrontando le semifinali playoff, ha come traguardo stagionale quello di poter vestire la maglia azzurra e sogna le Paralimpiadi.

Infine, quale giusto riconoscimento alla “Carriera”, è stato consegnato l’omonimo premio a Sergio Tabbia, storico allenatore di numerose squadre di futsal, la cui maggior parte ha ottenuto risultati di prestigio ad altissimi livelli nazionali, portando l’Orange Futsal Asti in sole quattro stagioni dalla Serie C2 alla massima divisione nazionale; con lo stesso team vince la Coppa Italia 2012 per poi passare nel 2015 all’altra realtà astigiana (Avis Isola) issata sotto la sua ancora attuale guida fino alla Serie A2, ove ancora allena. Un’icona del nostro sport, che ha dialogato in compagnia di Michele Gandolfo, al suo fianco nello staff dell’Avis.

La rituale consegna dei premi era stata preceduta durante la serata dal ricordo del Club per la scomparsa di Dolores Argentero, da anni socia di spicco del Panathlon, e dalla consegna di un premio speciale a Luigina Zeppa Gentile, in occasione dei 50 anni di iscrizione al Club, circostanza che rende Luigina autentica decana del sodalizio astigiano.

Non è peraltro mancato un plauso per i soci Giuseppe Giannini e Mario Vespa, i quali recentemente sono stati insigni dell’Ordine di San Secondo dal Comune di Asti, quali personalità astigiane che hanno ottenuto risultati di prestigio in ambito civico e professionale.

Da ultimo, ma non serto per importanza, un riferimento al mondo del Palio, celebrando l’avvenuta consegna del trofeo “Panathlon” al Borgo Tanaro in occasione del recente Palio degli Sbandieratori.