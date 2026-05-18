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calcio a sette

7 Millions trionfa ai rigori: cala il sipario sul provinciale FIGC, Quei Giocatori vincono la Silver

Cala il sipario sul campionato amatoriale: i vincitori superano Montechiaro (6-4 dopo il 2-2), Quei Giocatori il Perù Cacao (9-7 dopo il 5-5); premi a Alberto Del Conte, Fabio Mainetti, Gabriele Draetta e fair-play al Cortazzone Imperium

Davide Chicarella, Gianni Truffa

Davide Chicarella , Gianni Truffa

18 Maggio 2026 13:01:00

I 7 Millions festeggiano (Foto Ago)

I 7 Millions festeggiano (Foto Ago)

Cala il sipario sul campionato di calcio a 7 amatoriale FIGC. Alla presenza delle autorità, nella serata di sabato si sono svolte al Campo Due del “Censin Bosia” le finali dei tabelloni Gold e Silver. Vince il torneo provinciale amatoriale il team dei 7 Millions che batte 6-4 dopo i rigori il Montechiaro (2-2 dopo i tempi regolamentari).

La finale Silver è appannaggio di Quei Giocatori, che battono 9-7 dopo i penalty il Perù Cacao (5-5 a fine gara).

I riconoscimenti individuali relativi alla stagione regolare sono andati ad Alberto Del Conte (Fratelli Gianuzzi), capocannoniere, Fabio Mainetti (Circolo Quartiere Torretta), miglior giocatore, e a Gabriele Draetta (Montechiaro), miglior portiere. Il Cortazzone Imperium si è aggiudicato invece il premio fair-play.

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