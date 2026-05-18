7 Millions trionfa ai rigori: cala il sipario sul provinciale FIGC, Quei Giocatori vincono la Silver

Cala il sipario sul campionato di calcio a 7 amatoriale FIGC. Alla presenza delle autorità, nella serata di sabato si sono svolte al Campo Due del “Censin Bosia” le finali dei tabelloni Gold e Silver. Vince il torneo provinciale amatoriale il team dei 7 Millions che batte 6-4 dopo i rigori il Montechiaro (2-2 dopo i tempi regolamentari).

La finale Silver è appannaggio di Quei Giocatori, che battono 9-7 dopo i penalty il Perù Cacao (5-5 a fine gara).

I riconoscimenti individuali relativi alla stagione regolare sono andati ad Alberto Del Conte (Fratelli Gianuzzi), capocannoniere, Fabio Mainetti (Circolo Quartiere Torretta), miglior giocatore, e a Gabriele Draetta (Montechiaro), miglior portiere. Il Cortazzone Imperium si è aggiudicato invece il premio fair-play.