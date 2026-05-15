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Evento

Annullata la 39ª "Astipedalando tra i ... Borghi": donati 250 € ad One More Life

Annullata la manifestazione prevista per il 17 maggio per problemi organizzativi e sovrapposizioni

Davide Chicarella

Davide Chicarella

15 Maggio 2026 11:05:17

Beppe Giannini e Piero Chiesa

Giannini e Piero Chiesa

Doveva essere l’edizione del “quarantennale, ma problematiche organizzative legate al percorso cittadino a suo tempo definito - e alla con concomitanza con altri eventi - ha determinato la decisione degli organizzatori di non disputare la 39a “Astipedalando tra i ... Borghi” in programma nella mattinata di Domenica 17 Maggio, con partenza ed arrivo in Via C.Battisti.

 Agli iscritti al (momento erano una cinquantina) sarà pertanto restituita la quota di iscrizione, confermando il contributo di solidarietà di 250,00 € all’Associazione One More Life già consegnato lo scorso 8 Maggio in occasione della “Festa dello Sport”.

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