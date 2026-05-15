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Calcio

Domenica decisiva per la salvezza: Canelli 1922 ospita la Polisportiva Garino nei playout

Play-out al "Piero Sardi": il Canelli 1922 ospita la Polisportiva Garino e può salvarsi anche con il pareggio dopo i tempi supplementari

Gianni Truffa

Gianni Truffa

15 Maggio 2026 10:44:29

Fabio Favarin (Foto Muraca)

Fabio Favarin

Domenica 17 maggio il Canelli 1922 cercherà di salvarsi in Promozione ospitando i calciatori torinesi della Polisportiva Garino. Valevole per i playout, l'incontro si disputerà sul terreno del “Piero Sardi” con inizio alle ore 16.

Per restare in categoria, agli spumantieri allenati dall'astigiano Alessandro Redento basterà chiudere in parità gli eventuali tempi supplementari.

Il Canelli, che avrà quindi due risultati su tre a disposizione, ha chiuso la stagione regolare al quart'ultimo posto nel girone D con un bilancio di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte (21 i gol realizzati, 28 quelli subiti).

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