Francesco Buglio e l'Asti ancora assieme: "Vogliamo far divertire i nostri tifosi e non soffrire più"

Viareggio è terra fertile per il calcio: Marcello Lippi, tra i figli prediletti della Versilia, ha regalato all'Italia del pallone il Mondiale 2006, il suo conterraneo Francesco Buglio ha consegnato all'ASD Asti la salvezza al termine di una stagione tormentata. Lo spareggio di Cairo Montenotte è valsa la permanenza in Serie D della truppa biancorossa, le ore successive al traguardo raggiunto hanno portato alla conferma ufficiale del tecnico toscano sulla panchina dei galletti anche per il 2026-2027.

Mister, ripartiamo dal gol più importante, quello di Cristiano Podestà. Un sigillo al volo su schema di corner evidentemente provato in allenamento che è valso la salvezza nei playout...

Un gol bellissimo e importante, che è il frutto di quattro mesi di lavoro. Ci sono stati momenti difficili, come dopo la sconfitta contro il Chisola ma siamo stati bravi a compattarci. La permanenza in Serie D è merito di tutti, ogni ragazzo, ogni membro dello staff ha dato un contributo fondamentale. I senatori della squadra hanno capito quanto fosse prezioso il supporto dei giovani, che sono risulttati decisivi.

Cosa significa questa conferma sulla panchina dei galletti?

Per me è motivo di grande orgoglio, segno che abbiamo intrapreso la strada giusta. Sono entusiasta di continuare a guidare l'Asti.

Con quali obiettivi vi affacciate alla nuova stagione?

Il primo è quello di far divertire il nostro pubblico. Abbiamo sofferto tanto quest'anno e dobbiamo evitare patemi per regalare alla gente una stagione positiva. Mi sono già confrontato con il direttore Tony Isoldi e presto inizieremo a lavorare sulla squadra. Non parlo di possibili acquisti perchè sono molto rispettoso dei ruoli e mi affido alla competenza del nostro uomo mercato, con cui sono sempre in contatto.

L'Asti ripartirà dal 3-5-2?

Tendenzialmente sì, abbiamo gettato delle basi su cui lavorare per crescere e abbiamo un gruppo solido e unito da cui partire.

Sarà una formazione giovane?

Abbiamo under di qualità che si sono già allenati con noi, nel club disponiamo di tanti 2008 e 2009 con elevato potenziale che avranno modo di allenarsi con noi in estate. Sarà una stagione impegnativa ma abbiamo tanto entusiasmo.

Dalle parole del tecnico, a quelle del ds Tony Isoldi: "Siamo molto felici di aver confermato immediatamente Buglio - dice il dirigente - Siamo consapevoli della nostra dimensione ma convinti di avere i mezzi per vivere un'annata soddisfacente. Il mister ha fatto un grande lavoro e si sta impegnando per crescere molti under del nostro vivaio. La strada intrapresa è quella giusta e nelle prossime settimane ci muoveremo per completare la rosa al meglio".