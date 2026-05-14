Il Montechiaro aggancia la vetta della Serie A

Tamburello a muro
14 Maggio 2026 10:32:13
Festa Montechiaro a Rocca (Fito Cesare Messina)
Colpaccio nel recupero di mercoledì del Montechiaro che vince a Rocca 16 a 13. Raggiunge così in testa alla classifica il Rocca d'Arazzo, fino a quel momento imbattuto, a quota 12 punti.
Il maltempo era stato infatti protagonista nella massima serie di tamburello a muro nel fine settimana scorso. Weekend “spezzatino”, con due gare disputate e due rinviate.
L'Azzano lotta egregiamente, conquista dieci giochi ma cede le armi al cospetto della seconda forza del torneo, il Vignale, che si impone 16-10 in trasferta. Prosegue il periodo negativo del pluri titolato Grazzano, che in casa viene sconfitto 16-9 dal Montemagno, bravo a raggiungere gli avversari del fine settimana a quota 6 punti in classifica.
Rinviato Portacomaro-Calliano, che si giocherà mercoledì 20.
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