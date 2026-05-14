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Tamburello a muro

Il Montechiaro aggancia la vetta della Serie A

Nel recupero della settima giornata a Rocca d'Arazzo la capolista cede 13-16 e viene raggiunta in testa alla classifica

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Maggio 2026 10:32:13

Festa Montechiaro a Rocca (Fito Cesare Messina)

Festa Montechiaro a Rocca (Fito Cesare Messina)

Colpaccio nel recupero di mercoledì del Montechiaro che vince a Rocca 16 a 13. Raggiunge così in testa alla classifica il Rocca d'Arazzo, fino a quel momento imbattuto, a quota 12 punti. 

Il maltempo era stato infatti protagonista nella massima serie di tamburello a muro nel fine settimana scorso. Weekend “spezzatino”, con due gare disputate e due rinviate.

L'Azzano lotta egregiamente, conquista dieci giochi ma cede le armi al cospetto della seconda forza del torneo, il Vignale, che si impone 16-10 in trasferta. Prosegue il periodo negativo del pluri titolato Grazzano, che in casa viene sconfitto 16-9 dal Montemagno, bravo a raggiungere gli avversari del fine settimana a quota 6 punti in classifica.

Rinviato Portacomaro-Calliano, che si giocherà mercoledì 20.

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