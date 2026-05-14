TT Isola d’Asti, stagione memorabile: promozione in B2, trionfi giovanili e Marchesi tecnico dell’anno

Cronaca di una magnifica annata. “È stata una stagione memorabile – commenta il Vicepresidente e direttore tecnico Marco Marchesi – il duro lavoro paga sempre e stiamo iniziando a raccogliere i frutti, per noi è stato fondamentale trasferirci ad Asti e devo ringraziare Bruno Scavino, Riccardo Averna e tutto il gruppo del San Domenico per questo importante passo”.

Una fase agonistica davvero unica per il TT Isola d’Asti fresca vincitrice del Campionato Nazionale di C1 con la Brumar Garden Products, una promozione conquistata con una squadra composta da prodotti del settore giovanile ed un innesto straniero di qualità altissima.

Emanuele Rossi, Alessandro Guastella, Edoardo Bagnasco e il madrileno Ruben Ramirez, arrivato a metà stagione per garantire il cambio di passo, sono i protagonisti della storica promozione in B2.

Un settore giovanile che ha portato grandi soddisfazioni anche nelle competizioni individuali, ai Campionati Italiani Giovanili svoltisi a Terni nel mese di marzo sono arrivate ben tre medaglie. Per la prima volta nella sua storia il TT Isola d’Asti ha portato a casa un titolo italiano, nel doppio misto Under 17 la coppia composta da Emanuele Rossi e Martine Manon Loth (TT Torino) ha sovvertito tutti i pronostici e battuto le due teste di serie in semifinale e finale.

Sempre dal doppio sono arrivati due bronzi, il primo nel doppio misto Under 11 con Prisca Cosentino e Giacomo Riva (TT Biella), il secondo nel doppio maschile Under 13 con Filippo Badellino e Edoardo Bartoli (TT Enjoy Torino). Trionfi anche nelle competizioni regionali con la vittoria di Daniele Bernardi (Under 13) nel Grand Prix Giovanile Piemonte – Liguria e i due terzi posti di Emanuele Rossi (3a categoria) e Filippo Badellino (5a categoria) nel Campionato Regionale.

Un’ulteriore certificazione dell’ottimo lavoro svolto è arrivata anche dal Coni di Asti che ha premiato Marco Marchesi come “Tecnico dell’anno” alla “Festa dello Sport Astigiano”.

Gli allenamenti al “Centro Sportivo Bellangero” in via Monti 49 ad Asti continuano perché ci sono ancora dei titoli in ballo: dal 27 maggio al 7 giugno a Riccione si svolgeranno i Campionati Italiani di Categoria e l’8 giugno a Valenza i Campionati Interregionali di Categoria.