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Targa Florio 2026: Balletti Motorsport protagonista assoluta

A Cursa nelle Madonie tappa decisiva del Tricolore Rally Storici, debutto Porsche per Salvini/Tagliaferri, duello tra due Subaru Legacy su 111,50 km di prove (15-16 maggio) e presenza italiana anche ad Antibes con Palmieri/Zambiasi

Davide Chicarella

Davide Chicarella

12 Maggio 2026 12:22:29

Balletti Motorsport protagonista

La vettura by Balletti

Con il mese di maggio il calendario sportivo presenta un appuntamento, punto cardine del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che per la Balletti Motorsport ha un sapore del tutto particolare. Essendo infatti originari della Sicilia, per i fratelli Carmelo e Mario Balletti “A Cursa” è una gara nella quale saranno sicuramente protagonisti considerata la formazione con la quale ne affronteranno l’edizione 2026, terzo appuntamento del Tricolore Rally Storici.

Novità assoluta in casa Balletti Motorsport nell’imminente impegno sulle strade delle Madonie con partenza e arrivo a Palermo, sarà la “prima” per Alberto Salvini e Davide Tagliaferri che con la Porsche 911 RS saranno sicuramente stimolati dalla sfida che li attende; un confronto personale con le strade cariche di gloria della Targa Florio e con gli equipaggi, locali e non, che sicuramente daranno loro del filo da torcere.

Altra succulenta notizia è la presenza dei due esemplari di Subaru Legacy 4 Wd che per la prima volta saranno anche avversarie in una gara del Tricolore promettendo spettacolo. Dopo averla guidata al Costa Smeralda e prima al Vallate Aretine, Andrea Smiderle è pronto a rimettersi in corsa per il titolo ritrovando Gianni Marchi al suo fianco. Il pilota vicentino dovrà però vedersela, in primis, anche con quel Salvatore “Totò” Riolo che di vittorie nella gara di casa ne conta diverse nel suo notevole palmarès. Per il pilota di Cerda, che sarà affiancato da Nicolò Catania, si tratta di un ritorno al volante della trazione integrale giapponese a quasi sei anni dall’ultima apparizione, quando la condusse al terzo posto assoluto al Rallye Elba del 2020.

Due le tappe in programma con un percorso che propone ben 111,50 chilometri cronometrati distribuiti in otto prove speciali: sei da corrersi venerdì 15 maggio e le successive, sabato 16.

Stessa data del Targa Florio per il Rally de Antibes, terzo appuntamento del Campionato Europeo pre 1992 che si correrà nell’omonima località francese e al via del quale dopo l’ottimo risultato del Costa Smeralda vi saranno Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi con la Porsche 911 S del 1° Raggruppamento.

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