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Motori

Torchio firma una prova di carattere: terzo posto in Rally4 e top 20 assoluta

Eurospeed in evidenza: terzo in Rally4 e top 20 assoluto nonostante pioggia e prove notturne, ora la Coppa Rally nel mirino

Davide Chicarella

Davide Chicarella

12 Maggio 2026 12:19:59

La vettura di Torchio

La vettura di Torchio-Carlevero

Un risultato che premia una condotta di alto profilo anche tra le due ruote motrici. Il pilota di Celle Enomondo, alla sua seconda uscita stagionale sulle strade valdostane, ha firmato una prova di carattere, tornando in piena evidenza nella classe Rally4. Il contesto era di quelli importanti: oltre venticinque vetture al via nella categoria di riferimento per Torchio, con nomi di spicco del rallismo piemontese e aostano. Le insidie non sono mancate, dalla speciale in notturna del sabato alle difficoltà generate dalla pioggia battente della domenica mattina.

In questo scenario, i portacolori Eurospeed, Torchio e Carlevero, hanno mantenuto un ritmo regolare, impreziosito da alcuni acuti che hanno consentito loro di chiudere nella top 20 della graduatoria assoluta e di conquistare il terzo posto di classe Rally4. Il loro commento a freddo fotografa bene la soddisfazione del dopo-gara: "Siamo felici, ci siamo trovati bene sulle strade aostane ed il risultato lo conferma.

Il set-up che abbiamo cercato e trovato ci ha dato ragione, nonostante con il fondo insidioso che si è generato nella giornata di domenica non fosse per nulla semplice restare competitivi. Un risultato così importante in una gara così difficile, ci carica per il futuro prossimo. Il focus rimane sulla Coppa Rally di Zona 1, dove siamo partiti dal Rally Santo Stefano Belbo ed intendiamo proseguire con l’appuntamento di luglio in programma a Castiglione Torinese", concludono.

Nel frattempo, per Vincenzo Torchio si profila con ogni probabilità una breve deviazione nella Coppa Rally di Zona 2, complice l’imminente appuntamento di casa al Rally Il Grappolo, che il driver astigiano affronterà con Alessandro Mattioda alle note. Un 2026 che sta prendendo la piega giusta, in vista di una lunga estate motoristica.

 

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