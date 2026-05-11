Zucco trionfa al rientro per ko tecnico: Greguoldo inaugura la partnership con un successo

Un altro successo, in attesa di affrontare altri appuntamenti clou con i suoi “top players”. Davide Greguoldo festeggia nel migliore dei modi la partnership con il pugile di Verbania Ivan Zucco, che vince nettamente al suo rientro sul ring. È durato quattro riprese il match del forte atleta super medio al centro Pavesi di Milano contro il solido avversario argentino Emiliano Pucheta nel contesto di una serata pugilistica della Opi Since 82. Un match sviluppato sulle otto riprese e tutto sommato aperto, in particolare nel secondo round, che ha visto Pucheta molto arrembante dopo che il primo si era chiuso a favore del verbanese. Zucco ha poi accelerato.

La terza ripresa è risultata alla fine quella decisiva: Ivan spinge forte nell’azione e con un diretto manda a terra Pucheta che, seppur contato, si rialza e riesce a chiudere il parziale. Ormai però il match è in mano a Ivan, che colpisce forte e costringe il sudamericano a essere nuovamente contato. Dall’angolo di Pucheta allora viene gettata la spugna, sigillando così il successo di Ivan Zucco per ko tecnico. Vittoria numero 22 per il campione di Verbania e inizio col punto esclamativo della collaborazione con Davide Greguoldo.

Il tecnico astigiano, intanto, prosegue la fase di preparazione dei suoi atleti di punta in vista di incontri validi per cinture di prestigio. Alessio “Mosquito” Lorusso affronterà infatti il 21 giugno prossimo il match per il titolo intercontinentale IBO contro Alex Santiago, già iridato WBC, atleta tra i primi 20 al mondo oltre che campione del Messico.

La sfida andrà in scena a Cologno Monzese e all’angolo di Alessio ci sarà ovviamente Greguoldo. Che attende novità per Etinosa Oliha, imbattuto peso medio che, in base alla graduatoria, ha all’orizzonte il “dream match” per il titolo mondiale. Gli appassionati di sport e pugilato potranno seguire da vicino Greguoldo, Lorusso, Oliha e Zucco mercoledì prossimo, 20 maggio, quando saranno ospiti della Pinta di Sport alle ore 19 al FuoriLuogo (ingresso gratuito). Per un talk show da “puristi” della disciplina più antica.