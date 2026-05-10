La magia di Podestà regala la salvezza ai galletti

I play out regalano sempre emozioni forti: tensione, adrenalina, ansia, estasi. Ed è così che nei minuti finali della sfida salvezza di Cairo Montenotte a emergere come assoluto protagonista sia uno dei calciatori di maggior talento in campo, Cristiano Podestà.

L'esterno offensivo a 10 minuti dal termine mette a segno un goal di rara bellezza che pesa come un macigno in una stagione complicata e difficile per i galletti dell'Asti Calcio. La salvezza in serie D è marchiata a fuoco dall'attaccante toscano che realizza un magnifico goal al volo dal limite dell'area su schema di calcio d'angolo indirizzando la palla all'incrocio dei pali.

La partita di Cairo contro la formazione guidata da Floris è stata equilibrata, poco emozionante e caratterizzata da pochissime occasioni da rete. Nella prima frazione un tentativo di Guli al volo smanacciato da Brustolin, nella ripresa un paio di traversoni da parte dei biancorossi e un tentativo dell'ex di giornata Graziani.





Poi la magia di Podestà, un gol bello da stropicciarsi gli occhi, dieci minuti di ansia e tensione prima della gioia. La Serie D è cosa fatta, dopo cinque minuti di recupero, una parata salvifica di capitan Brustolin, e da domani sarà tempo di costruire un futuro sereno per i galletti.