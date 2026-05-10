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Calcio

Spareggio salvezza per i galletti: reti bianche dopo 45’

Pochissime emozioni a Cairo Montenotte nella prima frazione di gioco

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Maggio 2026 16:49:43

Tina e Ropolo

Toma e Ropolo in chiusura

Sfida salvezza per i galletti dell'ASD Asti in casa della Cairese. Obbligo vittoria nei 120' per il team di Buglio al cospetto di un avversario guidato da Floris, ex Bra.

La prima frazione regala pochissime note di cronaca: squadre chiuse, poche idee offensive e portieri quasi inoperosi. Unico guizzo quello di Gulli, che al volo dal limite impegna Brustolin. I biancorossi recriminano un possibile mano in area e cercano con un'iniziativa di Podestà la via della rete, ma le conclusioni latitano.

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