Spareggio salvezza per i galletti: reti bianche dopo 45’

Calcio
10 Maggio 2026 16:49:43
Toma e Ropolo in chiusura
Sfida salvezza per i galletti dell'ASD Asti in casa della Cairese. Obbligo vittoria nei 120' per il team di Buglio al cospetto di un avversario guidato da Floris, ex Bra.
La prima frazione regala pochissime note di cronaca: squadre chiuse, poche idee offensive e portieri quasi inoperosi. Unico guizzo quello di Gulli, che al volo dal limite impegna Brustolin. I biancorossi recriminano un possibile mano in area e cercano con un'iniziativa di Podestà la via della rete, ma le conclusioni latitano.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058