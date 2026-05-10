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Arti marziali

Carlotta Montebello si veste d’argento nel tricolore Under 21

La sfortuna sotto forma di un infortunio alla caviglia occorso durante la semifinale ha tuttavia impedito alla villafranchese di giocarsi il titolo

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Maggio 2026 09:48:01

Carlotta Montebello

Carlotta Montebello

Continua a brillare la stella di Carlotta Montebello nel karatè nazionale. La sfortuna sotto forma di un infortunio alla caviglia occorso durante la semifinale ha tuttavia impedito alla villafranchese di giocarsi il titolo tricolore Under 21 dopo aver raggiunto il primo posto di categoria nel ranking nazionale.

Si è dovuta accontentare della medaglia d’argento di vicecampionessa d’Italia. Ricordiamo che Carlotta è campionessa italiana assoluti in carica.

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