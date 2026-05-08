Asti W.F. vince il derby 5-3: doppiette di Delledonne e Farello, Donzella para un rigore

Nell'atteso derby del campionato di calcio camminato tra Asti W.F. e Casale arriva una vittoria spettacolare per 5-3 dei nostri portacolori, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni.

Protagonista assoluto Delledonne con una splendida doppietta, nonostante un rigore fallito, mentre Farello firma altri due gol fondamentali. A completare il tabellino ci pensa Passera con una rete preziosa.

Da segnalare anche la grande prova di Donzella, autore di una parata decisiva su conclusione dal dischetto nei momenti più delicati del match.



Formazione: Donzella; Giarrizz, Passera, Frenna, Falcone, Zannino, Restivo, Farello, Delledonne, Ahmed, Bellacomo.

Comunicato stampa

Prestazione di grande carattere e qualità per l’Asti W.F.. La squadra ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e grande determinazione dal primo all’ultimo minuto, regalando una prova convincente sotto ogni aspetto.

Ottima la risposta del gruppo nei momenti più difficili della gara, con una prestazione corale che conferma crescita, unione e voglia di lottare insieme. Da sottolineare il contributo di tutti i giocatori, protagonisti di una sfida intensa affrontata con grinta, qualità e mentalità vincente.

Un successo importante che dà entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione.