Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Calcio camminato

Asti W.F. vince il derby 5-3: doppiette di Delledonne e Farello, Donzella para un rigore

Casale battuto: grande prova di Rossano nonostante un rigore fallito in una prova di grande carattere

Davide Chicarella

Davide Chicarella

08 Maggio 2026 09:48:45

Asti WF

La squadra astigiana di calcio camminato

Nell'atteso derby del campionato di calcio camminato tra Asti W.F. e Casale arriva una vittoria spettacolare per 5-3 dei nostri portacolori, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni.
Protagonista assoluto Delledonne con una splendida doppietta, nonostante un rigore fallito, mentre Farello firma altri due gol fondamentali. A completare il tabellino ci pensa Passera con una rete preziosa.

Da segnalare anche la grande prova di Donzella, autore di una parata decisiva su conclusione dal dischetto nei momenti più delicati del match. 

Formazione: Donzella; Giarrizz, Passera, Frenna, Falcone, Zannino, Restivo, Farello, Delledonne, Ahmed, Bellacomo.
Comunicato stampa

Prestazione di grande carattere e qualità per l’Asti W.F.. La squadra ha mostrato compattezza, spirito di sacrificio e grande determinazione dal primo all’ultimo minuto, regalando una prova convincente sotto ogni aspetto.
Ottima la risposta del gruppo nei momenti più difficili della gara, con una prestazione corale che conferma crescita, unione e voglia di lottare insieme. Da sottolineare il contributo di tutti i giocatori, protagonisti di una sfida intensa affrontata con grinta, qualità e mentalità vincente.

Un successo importante che dà entusiasmo e fiducia per il prosieguo della stagione. 

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133