Un giovedì triste: il calcio astigiano perde un pezzo della sua storia

Ci sono figure costantemente sotto ai riflettori e altre che amano agire nell'ombra, con dedizione. In un mondo come quello del calcio dove spesso apparenza, notorietà e immagine fanno la parte del leone, Tommi Serratore era certamente l'antitesi virtuosa. Un uomo appassionato, che spesso "litigava" con il suo mondo, quello dello sport, ma che lo amava a tal punto dal non lasciarlo mai.

Villafranca, e il popolo Villans, vivono un fine settimana triste per la scomparsa, improvvisa e fugace, di uno dei pezzi fondamentali della loro storia. Il factotum e magazziniere della Pro Villafranca ci ha lasciati nella serata di giovedì a soli 71 anni. Classe 1954, Tommi ha legato il suo nome a tutte le recenti imprese della società di Josi Venturini, sempre rigorosamente vivendo un ruolo nell'ombra ma imprescindibile. Non amava le luci dei riflettori, ma a illuminare il suo percorso nel calcio erano l'amore e la dedizione con cui curava ogni singolo "gioco di maglie" grigiorossoblu. Divise sistemate con la maniacalità dei perfezionisti.

Serratore era la Pro Villafranca e i Villans erano parte di lui. Tra le tante imprese della Pro negli ultimi anni uno dei segreti meno celati è il lavoro prezioso di ogni singolo addetto ai lavori della società: Tommi era un pilastro dello staff, l'imprescindibile, l'elemento che ha costantemente rappresentato il punto di unione tra storia passata e recente del club.

Un uomo che non aveva bisogno della luce su di sè per brillare: bastava l'affetto dei suoi ragazzi e della dirigenza, che non sono mai mancati. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme in tutti gli appassionati di sport astigiani. Consci di aver dovuto salutare un vero pallone d'oro tra i factotum.