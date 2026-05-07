Gallettti, la partita dell'anno: playout salvezza contro la Cairese il 10 maggio

E' la partita più importante della stagione quella che attende l'ASD Asti domenica 10 maggio al “Cesare Brin” di Cairo Montenotte. Nell'occasione i galletti si giocheranno infatti la permanenza in Serie D con la Cairese nella gara unica valevole per i playout. Fischio d'inizio alle ore 16. Non sono previste assenze di rilievo nella squadra biancorossa allenata da Francesco Buglio.

Se il confronto dovesse terminare con la divisione della posta, avranno luogo i tempi supplementari, e in caso di ulteriore parità si salverebbe la Cirese per il miglior piazzamento in classifica. Per restare in categoria, l'Asti dovrà quindi vincere, anche dopo i “supplementari”.

La stagione regolare, che si è chiusa domenica scorsa, ha visto Cairese e Asti pareggiare 1-1 sia nella sfida di andata in Liguria (rete astigiana messa a segno da Catania) sia in quella di ritorno al “Censin Bosia” (gol di Toldo).

I galletti si sono classificati al terz'ultimo posto nel girone A dopo aver fatto registrare un bilancio di 8 vittorie, 11 pareggi e ben 15 sconfitte (32 i gol realizzati, 42 quelli subiti).

L'altra gara dei playout relativi al girone A di Serie D vedrà il Derthona ricevere il Gozzano sul terreno del “Fausto Coppi”.

E' atteso a un impegno molto importante anche il Canelli 1922. Gli spumantieri guidati dal tecnico astigiano Alessandro Redento cercheranno infatti di salvarsi in Promozione al “Piero Sardi” nel match con la Polisportiva Garino. Questo incontro si disputerà però domenica 17 maggio a partire dalle 16.

Ricordiamo infine il programma di domenica 10 riguardante la Seconda e la Terza Categoria. Seconda: Andezeno-Valfenera (playout). Terza: SCA Asti-Union Refrancore (playoff).