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Pattinaggio asrtistico

Stage intensivo a Bologna: tecnici FISR e New Asti Skating preparano Palmieri, Melis e Mazzei per i Campionati Italiani

Stage sugli esercizi obbligatori: tecnici FISR Skate Italia guidano i talemti del sodalizio in vista della gara di fine maggio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

07 Maggio 2026 17:06:12

New Asti Skating

Il gruppo della New Asti Skating

Si è svolto a Bologna sotto la guida dei Tecnici della Nazionale FISR SKATE ITALIA un incontro di approfondimento ed allenamento per la disciplina Esercizi Obbligatori.

La New Asti Skating Banca di Asti era presente con una parte di Campioni Regionali uscenti: Massimo Palmieri cat. Allievi, Gabriela Melis cat. Divisione Regionale C e Cloe Mazzei cat. Esordienti A.

Come sempre, si è trattato di un lavoro intenso e altamente formativo: una vera e propria full immersion, dalle 9:00 del mattino fino alle 18:00, con sessioni guidate dallo staff nazionale che ha offerto agli atleti un’importante occasione di confronto e crescita.

Seguiti dai migliori tecnici dello staff nazionale, un’esperienza che ha rappresentato non solo un importante momento di crescita tecnica, ma anche personale per tutti gli atleti coinvolti.

Questo stage rientra nel percorso di preparazione in vista dei prossimi Campionati Italiani, che si terranno a Bologna dal 29 maggio al 2 giugno, appuntamento fondamentale della stagione agonistica.

Gli atleti accompagnati come sempre dal tecnico Lidia Nargi, che ha seguito da vicino ogni fase del lavoro, contribuendo al percorso di sviluppo e consolidamento delle competenze.

 

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