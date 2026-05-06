Pedale Canellese brilla a Ovada: Ghione primo in G1, due quarti posti nelle altre categorie

Ciclismo
06 Maggio 2026 11:06:52
Una portacolori del Pedale Canellese
Domenica 3 maggio, a Ovada, tre atleti del Pedale Canellese si sono schierati al via della competizione riservata ai giovanissimi, una manifestazione organizzata in modo impeccabile dall’UA Cycling Team.
I portacolori canellesi si sono messi in luce con determinazione. Nella categoria G1, Filippo Ghione ha ingaggiato un serrato duello con l’atleta di casa, tagliando il traguardo per primo.
In G2, un altro portacolori canellese è rimasto a lungo in testa a dettare il ritmo, concludendo in quarta posizione. Ottima prova anche per Matilde Ghione (G4), che ha resistito nel gruppo di testa e ha chiuso in quarta piazza.
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