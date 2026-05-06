Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Ciclismo

Pedale Canellese brilla a Ovada: Ghione primo in G1, due quarti posti nelle altre categorie

I portacolori canellesi si sono messi in luce con determinazione lo scorso fine settimana

Davide Chicarella

Davide Chicarella

06 Maggio 2026 11:06:52

Pedale Canellese

Una portacolori del Pedale Canellese

Domenica 3 maggio, a Ovada, tre atleti del Pedale Canellese si sono schierati al via della competizione riservata ai giovanissimi, una manifestazione organizzata in modo impeccabile dall’UA Cycling Team.

I portacolori canellesi si sono messi in luce con determinazione. Nella categoria G1, Filippo Ghione ha ingaggiato un serrato duello con l’atleta di casa, tagliando il traguardo per primo.

In G2, un altro portacolori canellese è rimasto a lungo in testa a dettare il ritmo, concludendo in quarta posizione. Ottima prova anche per Matilde Ghione (G4), che ha resistito nel gruppo di testa e ha chiuso in quarta piazza.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133