Notte di festa per la 39ª StraAsti: quarantennale, Hernan Patanè sportivo dell'anno

Evento
06 Maggio 2026 10:47:01
hernan Patanè, coach Orange Futsal Asti
Tra poco più di tre settimane, venerdì 29 maggio, è in programma in notturna, lungo le vie cittadine, la 39ª “StraAsti” – Trofeo “Banca di Asti”, edizione del “quarantennale”, valida anche come 20° Memorial “Giorgio De Alexandris”. Nel frattempo, in attesa dell’apertura delle iscrizioni — fissata a partire da lunedì 11 maggio presso Dim. Sport, F.lli Marchia, Bottega del Cane e il Canile municipale — venerdì 8 maggio, alle ore 17, nell’Auditorium della scuola “O.L. Jona”, si terrà la Presentazione Ufficiale.
In tale occasione è prevista la premiazione di Hernan Patanè, tecnico dell’Orange Futsal, quale “Sportivo astigiano dell’anno”. A Orange Futsal e PlayAsti saranno conferiti i riconoscimenti di “Società astigiane dell’anno”. Durante l’evento verranno consegnate alla “O.L. Jona” le nuove attrezzature audio/video per l’Auditorium e saranno erogati contributi di solidarietà destinati a dieci associazioni operanti sul territorio.
In sala saranno inoltre svelate le magliette ufficiali: rosse per i partecipanti dai 6 anni in su e gialle, “by Coldiretti”, per la sezione baby. Sarà infine esposto il premio riservato al gruppo più numeroso della “StraAsti” 2026: un’elegante confezione contenente un Magnum di Cascina Castlet, azienda vitivinicola di Costigliole d’Asti (Litina, Barbera d’Asti Superiore, vendemmia 2021), una “bottiglia d’autore” dipinta dall’artista astigiano, Maestro d’Arte, Filippo Pinsoglio.
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