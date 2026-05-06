Motori a colori: alla 20ª edizione del rally di Alba i bambini disegnano la livrea vincente

Il #RA Rally Regione Piemonte - Trofeo Silvio Stroppiana, promuove la fantasia e le capacità artistiche dei bambini.

In occasione della sua 20ª edizione, in programma ad Alba dal 31 luglio al 2 agosto 2026, il rally lancia un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli: “Motori a Colori”.

Il Rally, inserito tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Piemonte e valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally – Sparco e per la Coppa Rally di Zona 1, quest’anno non parlerà solo di cronometri e velocità, ma anche di creatività e coinvolgimento del territorio.

L’iniziativa, per la quale è stato richiesto il supporto della Fondazione CRC e di Confartigianato Imprese Cuneo, è rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019 (compresi), residenti in Piemonte e iscritti alle scuole primarie.

Ai piccoli viene chiesto di dare libero sfogo alla fantasia per ideare la livrea di un’auto da rally, utilizzando esclusivamente il modello grafico ufficiale scaricabile dal sito www.rallyalba.it/motori-a-colori o distribuito nelle scuole aderenti.

Sono ammesse tutte le tecniche manuali (pastelli, pennarelli, matite colorate), mentre è escluso l’uso di strumenti digitali. Ogni bambino può presentare un solo elaborato.

Dalla carta alla realtà: una giuria qualificata ̶ composta da un membro dell'organizzazione, un giornalista, un pilota, un fotografo di rally professionista, un rappresentante delle scuole coinvolte ed un incaricato di Confartigianato Imprese Cuneo ̶ selezionerà il disegno più interessante. Il progetto vincitore diventerà la livrea ufficiale di una delle vetture in gara durante la manifestazione.

Tutti gli elaborati partecipanti saranno esposti in una mostra dedicata presso il Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” di Alba (Piazza Medford 3) nei giorni dell’evento e troveranno posto anche in una galleria online.

Ogni bambino partecipante riceverà un gadget ricordo della manifestazione. I migliori elaborati verranno premiati durante la cerimonia di arrivo di domenica 2 agosto 2026, prevista intorno alle ore 15: il vincitore vedrà la propria livrea applicata su una vettura da rally, mentre i primi tre classificati riceveranno un kit omaggio e saranno intervistati sul palco.

CONFERMATA L’INIZIATIVA “GREEN TIRES”

Organizzata dall’A.S.D. Cinzano Rally Team, l’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dei motori in modo genuino e creativo. Si affianca ad altre attività storiche del Rally, come il progetto Green Tires – nato con il supporto della Fondazione CRC – che ha permesso di piantumare oltre 500 alberi tartufigeni per compensare le emissioni di CO₂, grazie al contributo di partner quali il Consorzio dell’Asti DOCG, Bra Servizi, Confartigianato Imprese Cuneo e Torino e Proglio – Škoda.

Il concorso è aperto a tutti i bambini residenti in Piemonte e iscritti alle scuole primarie della regione. Per partecipare è possibile scaricare il modello da colorare e consultare le modalità di invio e il regolamento completo sulla pagina dedicata: www.rallyalba.it/motori-a-colori.